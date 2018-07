Cudillero prohíbe recoger la uralita que el tornado dejó en la localidad de Ballota

Hórreos caídos, árboles rotos, naves sin techo y cientos de trozos de uralita distribuidas por todo el pueblo son algunas de las consecuencias del tornado que arrasó el pasado domingo la localidad de Ballota en Cudillero. Situación que ha obligado al alcalde, el popular Ignacio Escribano, a prohibir a los vecinos que recojan restos de uralita, ya que debe hacerlo «una empresa especializada», informó el regidor en un bando publicado ayer.

Este material contaminante, compuesto de cemento y amianto, «es un peligro para la salud de quien lo manipule», alertó uno de los vecinos, quien ayer a primera hora acudió al Ayuntamiento para reclamar una actuación para retirar estos elementos del pueblo.

El bando informativo se publicó cinco días después del desastre y llega tarde, ya que muchos de los afectados «ya hemos recogido los trozos», dijo Antonio Pérez, a quien el tornado destrozó una nave, el garaje, parte de su casa y varios árboles de la huerta. «No sabía que no se podían coger», lamentaba este ciudadano que tenía los trozos en varios montones. «Ahora voy a esperar a que los vengan a retirar», dijo sin temor a las consecuencias para su salud: «Trabajé muchos años con un traje de amianto y no me pasó nada».

En total fueron tres las naves con techumbre de uralita afectadas, a las que hay que sumar los pequeños tendejones que quedaron destechados y cuya cubierta con amianto quedó dispersa por el pueblo. En muchos casos los trozos han sido machacados por los vehículos que transitaron por los caminos del pueblo.