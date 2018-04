Degaña conciencia contra el fuego en la jornada 'Welcome to the rural' Los ponentes, durante la mesa redonda que abrió en Degaña las segundas jornadas 'Welcome to the rural'. / D. S. F. Los ponentes abogan atraer turismo a través de productos de la comarca para evitar el despoblamiento D. S. FUENTE DEGAÑA. Domingo, 15 abril 2018, 00:33

Bajo el título 'Welcome to the rural' se celebraron ayer en Degaña las segundas jornadas para hablar de las posibilidades que ofrece medio rural. En ellas, la organización intentó concienciar a los participantes sobre la problemática de los incendios con una visita a la zona quemada por el fuego en octubre de 2017 en Fondos de Vega. En esta salida al campo también les enseñaron a realizar avistamientos de osos desde un punto estratégico del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, donde localizaron a tres ejemplares. El encuentro reunió durante la mañana a setenta personas en una mesa redonda en la que participaron ganaderos, maestros, políticos y empresarios para exponer los retos de futuro de mundo rural. Entre las medidas propuestas está la de «poner en valor los productos rurales como elemento diferenciador», dijo Víctor García, uno de los organizadores, quien cree que el futuro está en colaborar de tal forma que se «se enlace el turismo a los productos de la comarca», apuntó.

En la jornada también se apostó por la formación para crear «un modelo productivo responsable con un valor añadido que cale en la sociedad» y que haga que consumidores de productos rurales los adquieran como un elemento de calidad, lo que podría evitar el fuerte despoblamiento que sufren las comarcas rurales.