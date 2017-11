El detenido por arrollar a su mujer en Castropol declara que en ningún momento quiso hacerle daño La jueza decreta libertad con cargos para el hombre investigado por un presunto delito de violencia de género. También establece medidas de protección para la víctima EVA FERNÁNDEZ Miércoles, 22 noviembre 2017, 16:52

La Guardia Civil investiga un supuesto delito de violencia de género que tuvo lugar ayer por la mañana en un monte de Castropol, en una zona conocida como Piñera. El hombre, que fue detenido, finalmente ha quedado en libertad con cargos. La magistrada que lleva el caso, además, ha dictado una orden de protección para la mujer y prohíbe al acusado acercarse a ella a menos de 300 metros. Tampoco se puede comunicar con ella.

En declaraciones ante la jueza, el detenido reconoció que hubo un altercado tras una fuerte discusión con su pareja y que la mujer acabó atropellada por su coche. No obstane, dijo que en ningún momento quiso hacerle daño y que todo fue producto de la confusión que ambos vivieron durante ese momento de discusión.

Una pareja de pontevedreses que estaba sulfando la zona por donde pasa el gaseoducto tuvo una discusión. En un momento de la riña, el hombre cogió el vehículo para abandonar el lugar y la mujer se puso delante de forma que resultó arrollada por la rueda trasera del todoterreno que, según fuentes policiales, "iba cargado con un generador. No la mató de milagro".

Ante la gravedad de la situación, el hombre recogió a su pareja con la intención de trasladarla al hospital. Sin embargo, los fuertes dolores de su compañera le obligaron a pedir auxilio sanitario y dio aviso a los servicios de emergencia.

Fue entonces cuando el SAMU solicitó la asistencia del 112 y alrededor de las once de la mañana de ayer aterrizó en una zona de Piñera el helicóptero para trasladar a la mujer al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permanece ingresada en estado grave.

Según fuentes de la Guardia Civil, ambos prestaron ya declaración ante los agentes que tras el incidente, y mientras llegaba el helicóptero, acudieron con el hombre hasta el lugar de los hechos para realizar una inspección ocular del escenario del suceso. "Se les tomó declaración espontánea y tras visitar la zona donde se produjo la discusión se deduce que puede tratarse de un delito de lesiones en el ámbito de violencia de género", comentaron. La Guardia Civil ha abierto diligencias mientras continúa con la investigación y ha puesto el caso en manos del juzgado castropolense.

Según la Policía Local, "no son de aquí, se trata de una pareja de Pontevedra que están contratados para realizar labores de desbroce y mantenimiento. Estaban sulfatando en la zona por donde pasa el gaseoducto. Discutieron y cuando él se iba a marchar la atropelló, no sabemos si fue accidental o no. El hombre comentó que estaban yendo a un asesor matrimonial de Lugo y que les iba muy bien. Hace unos días, dijo que ella se enfadó y ayer por la mañana retomaron la discusión y acabaron así. Ella tenía fuertes dolores y sufrió mucho cuando la metieron en el helicóptero".

El suceso tuvo lugar poco antes de las nueve y media de la mañana de ayer martes y es el primer incidente de este tipo que tiene lugar en el concejo tras la firma, el pasado martes día 7 de noviembre, de adhesión de Castropol al Pacto Social contra la Violencia sobre las mujeres.