Domínguez Piris, exarquitecto municipal de Cangas, se ratifica en su denuncia

«Me he ratificado en mi denuncia y en los hechos, en defensa de la seguridad ciudadana», alegó ayer el exarquitecto municipal, Juan Antonio Domínguez Piris, a la salida del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas del Narcea, tras presentar una querella por supuesta prevaricación administrativa contra el exalcalde popular, José Luis Fontaniella, y quien fuera edil de Urbanismo en su equipo de gobierno, José Ramón Puerto.

La querella hace referencia a la construcción de las viviendas de la calle Santa Bárbara y los edificios 11,13,15 y 17 de la calle Clarín que, según sostiene Domínguez Piris, «son edificios que se construyeron contraviniendo el plan urbanístico y que trae como consecuencia el argayo, poniendo en peligro la vida de las personas».

Piris reiteró que en 2005 ya advirtió de este peligro «inminente» a través de un informe que resultó «premonitorio». Este informe, afirmó, «estaba en el Ayuntamiento, olvidado». Las obras se llevaron a cabo y, finalmente, se produjo el argayo en enero de 2013. El denunciante explicó que en esa fecha «estaba atado de pies y manos», pues había sido sancionado por el Ayuntamiento cangués, liderado entonces por José Luis Fontaniella. Se le había impuesto una falta disciplinaria grave que le apartó de la función pública durante 18 meses al concluir que actuó como informante municipal en proyectos de un socio suyo.

El exarquitecto insistió en señalar que cuando se produjo la ocupación de estas viviendas advirtió a los demandados del peligro, «y me cuesta un expediente disciplinario y mi retirada del Ayuntamiento», indicó. Por su parte, el exalcalde aseguró que no ha recibido notificación alguna sobre esta causa y consideró que la actuación del exarquitecto «obedece a una rabieta. Nos denuncia a José Ramón Puerto y a mí por una serie de cuestiones y hechos que tenían lugar en un momento en el que yo estaba en la Universidad, no había participado ni en política», alega Fontaniella, que llegó a la alcaldía en 2011.

Tras la declaración de Domínguez Piris, será la jueza quien decida si la causa sigue adelante o se archiva.