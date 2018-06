Educación abrirá otro comedor escolar en Tineo para facilitar la conciliación familiar Lucía Fernández, Fabián Martínez, Vanesa Fernández, Virginia Fernández y María Fernández, antes de registrar las firmas en la consejería. / E. C. Los padres de los niños excluidos de la matrícula del colegio El Pascón, el único que ofrecía este servicio, reúnen 1.207 firmas de apoyo BELÉN G. HIDALGO TINEO. Viernes, 22 junio 2018, 00:13

La Consejería de Educación se comprometió a dotar al colegio público Verde Amor, en Tineo, de servicio de comedor. Una medida con la pretende dar respuesta a la reivindicación de los padres que exigen la apertura de una segunda unidad de Educación Infantil en el otro colegio, El Pascón, para poder matricular a los 27 alumnos que lo han solicitado y favorecer la conciliación familiar y laboral. El Pascón era hasta ahora el único colegio con este servicio. La creación de otro comedor es una solución que ha sido recibida con recelo por los padres de los cuatro niños que han quedado fuera de la matrícula para el próximo curso. Ayer, acudieron a la consejería para trasladar a Genaro Alonso la petición, avalada con 1.207 firmas que recogieron en menos de un mes, de que desdoblase el aula de Infantil para dar así cabida a estos alumnos ya que los padres alegaban problemas para compatibilizar el horario escolar con su vida laboral. Alonso no les recibió, pero sí se reunió con la diputada regional de IU, Concha Masa.

El titular de Educación trasladó a Masa el compromiso de agilizar las gestiones para poner en marcha un comedor «lo antes posible» en el colegio público Verde Amor. «Puede entrar en funcionamiento el próximo octubre, cuando empiecen los niños», señaló Masa. Vanesa Fernández manifestó sus dudas sobre que el comedor pueda estar operativo para octubre.

«Lo solucionaría, pero no me lo creo. Tendrían que comenzar de cero. Empiezan las vacaciones estivales y no dará tiempo», expresó. Una desconfianza que también mostró el coordinador de IU en Tineo, Víctor Manuel Álvarez, según quien «dudamos que vaya a ser posible para septiembre o octubre». Vanesa Fernández, en nombre de los padres afectados, advirtió de que «nuestra intención es continuar con nuestra reivindicación para que se abra en el colegio El Pascón una segunda unidad de Infantil porque 23 niños son muchos alumnos para una clase de 3 años. El consejero opta por esto porque considera que el desdoble distingue a los dos centros, pero si uno no tiene comedor, es imposible conciliar». Y advirtió de que «si esto no se arregla, los alumnos admitidos no irán a clase en septiembre».