«No entregaré mi acta y me iré al grupo de no adscritos» Carlos Adaucto Iglesias, exportavoz municipal del PP de Valdés. / D. S. F. «Me han menospreciado. Han nombrado al coordinador del partido sin trasladármelo, me enteré por los medios de comunicación» Carlos Adaucto Iglesias Exportavoz municipal del PP de Valdés DAVID SUÁREZ FUENTE LUARCA. Miércoles, 18 abril 2018, 00:09

Tras once años de concejal popular en Valdés, Carlos Adaucto Iglesias (Luarca, 1957), decide abandonar el Partido Popular (PP), aunque continuará como concejal en el grupo de los no adscritos.

-¿Qué le ha llevado a abandonar el PP después de 34 años como afiliado y once como concejal?

-Es una decisión que ya tenía tomada desde las últimas elecciones de 2015 pero no se hace efectiva hasta ahora porque he esperado a los tiempos que marca el propio partido. El año pasado ya presenté la renuncia a todos mis cargos, no me la aceptaron, me pidieron que siguiera como coordinador y portavoz municipal y así lo he hecho. En estos once años que llevo como concejal he evolucionado políticamente, cosa que no fue acorde con el PP a nivel general, uno evoluciona y, en este caso, no ha sido a la par del partido.

-¿Se va para casa o piensa seguir en otro partido?

-Siempre he dicho que estaré a disposición del concejo, donde pueda ser útil para defenderlo, como lo vengo haciendo desde hace once años.

-Por lo que dice, ¿se plantea pasar a formar parte de Ciudadanos o crear un grupo independiente?

-Hay comentarios de crear una plataforma independiente, cosa que a mí me parecería bien. Creo que un grupo independiente por y para Valdés, con gente que no es política junto con otros que tengan experiencia en esto, me parece que es una torre de Babel en buenas condiciones y que no sería nada descabellado. En cuanto a la política de Ciudadanos, yo no tengo ni idea, no tengo ninguna relación con ellos.

-¿Por qué abandona el PP?

-Por las actitudes y las formas, no quiero especificar más, es una cosa interna del partido. Cuando uno entra aquí voluntario puede salir también de la misma forma.

-¿Entregará su acta de edil?

-No, no lo haré, y me iré al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento.

-¿Ha presentado el documento en el Ayuntamiento para dejar de ser portavoz del PP y pasarse para el grupo de no adscritos?

-Se está preparando, yo creo que será cuestión de horas. Ya lo he comunicado al alcalde y ahora estoy trabajando con la secretaria para presentar mi baja como portavoz y pasar así al grupo no adscritos.

-¿Cómo va a ser compartir grupo con los concejales no adscritos que venían de Foro?

-Yo creo que es muy sencillo. Una persona que pasa a ser no adscrito actúa de manera independiente. Hablaré por boca de los vecinos, es lo que pretendo. Hasta ahora los tres concejales no adscritos tenían por decisión mutua un portavoz, pero yo seguiré defendiendo las necesidades de este concejo como persona independiente dentro de un mes o un año, no lo sé.

-¿Qué le han dicho sus dos compañeros y concejales del PP en el Ayuntamiento al enterarse de su marcha?

-A uno de ellos se le ha dicho que iba a tomar esta decisión. Al otro no. Y es que cada uno toma sus decisiones. No tengo que consultar con nadie.

-¿Ha tenido que ver su marcha con el nombramiento de Carlos López como coordinador del PP?

-El nombramiento del coordinador nuevo, es una de las cosas de las que que me he enterado por la prensa. Es un señor que ha estado en Foro, y ahora viene para el PP. A mí estas formas, y así se lo he dicho al partido, no me han gustado, me han menospreciado. Además, es una persona que trabaja y vive en Oviedo.

-¿Está el PP valdesano dividido?

-El PP tiene lo que tiene, le faltan muchas cosas y quizás le sobre el protagonismo de algunas personas que se preocupan demasiado de donde tienen que sentarse o incluso hacen tarjetas de visita. Quizás les guste en exceso el postureo. Ese tema, espero que lo solucionen.