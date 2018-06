IU de Illano apoya recuperar las escuelas de Bullaso para convertirlas en equipamientos sociales Juan Ponte, Antonio Giganto, Carlos Fernández, Marta Entrerríos, Gabriela Alvarez y Ramon Argüelles en Bullaso. / B. G. H. La reinvidicación parte de la Asociación de Vecinos Pico Castro que aprovechó para denunciar el «abandono» del medio rural BELÉN G. HIDALGO Sábado, 2 junio 2018, 01:49

Izquierda Unida de Illano se comprometía ayer a llevar al Ayuntamiento la petición de la asociación de vecinos Pico Castro de Bullaso, que pide que se recuperen las antiguas escuelas para convertirlas en un centro de día para mayores y un local de ocio para los vecinos. Así, Marta Entrerríos, instó al Ayuntamiento a apoyar esta propuesta: «no pedimos que sea todo de una vez, pero que nos echen una mano. Tienen que apostar por estos vecinos. Se sienten abandonados y con razón», indicó la edil. La asocación de vecinos asegura que con su petición pretenden «frenar el abandono rural» y dotar al pueblo de un lugar de encuentro para todos los vecinos, aprovechando un espacio condenado al olvido.

Por su parte, el coordinador general de IU de Asturias, Ramón Argüelles, que visitó Bullaso para conocer 'in situ' la propuesta se comprometió «a realizar todos los esfuerzos necesarios para ver si en Presidencia pueden echar una mano. No vamos a garantizarles que el año que viene vayan a tener un centro social, pero sí vamos a empezar el camino», apuntó haciendo referencia a la necesidad de mejorar las comunicaciones, las infraestructuras y los servicios en el medio rural. Argüelles estuvo acompañado por la secretaria de Política Municipal, Gabriela Álvarez, que no dudó en criticar la actitud del Ayuntamiento: «entendemos que tiene que implicarse y comprometerse a colaborar por el bien y las inquietudes de los vecinos», apuntó Álvarez indicando que existían opciones para llevar a cabo esa recuperación que demandan los vecinos recurriendo, por ejemplo, a las ayudas del Leader.