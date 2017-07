El PP exige la puesta en marcha de la residencia de Cangas Por la izquierda, Matías Rodríguez, Cristina Vega, José Luis Fontaniella y Carlos Suárez. / B. G. H. Matías Rodríguez recuerda que «es un proyecto por el que los vecinos llevan siete años de espera» BELÉN G. HIDALGO cangas del narcea. Viernes, 7 julio 2017, 07:13

El diputado del PP y portavoz de Bienestar Social, Matías Rodríguez Feito, denunció en Cangas del Narcea «la marginación» que sufre el suroccidente en dotaciones residenciales para mayores. Y puso como ejemplo la residencia de Cangas del Narcea. «Es un proyecto por el que llevan siete años esperando los vecinos y que nos siembra dudas», argumentaba el diputado popular.

Rodríguez estuvo acompañado por el portavoz del PP en Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella. Aseguran no entender porqué la residencia de Lugones avanza y no sucede lo mismo con la de Cangas. El 4 de julio, el Boletín Oficial del Principado, recogía la licitación del proyecto técnico y la dirección facultativa de la obra de la residencia de Lugones. La Consejería de Servicios Sociales anunció que ambos centros serían los equipamientos de mayores que acometería en esta legislatura. «Nos encontramos que el desarrollo de esta residencia va muchísimo más ágil que el de Cangas. No entendemos por qué no sabemos absolutamente nada de esta residencia», cuestionan los populares. Además, recuerdan que «en 2015, la consejera de Servicios Sociales, Pilar Varela, dijo que era un objetivo prioritario del Gobierno. Sin embargo, no lo está demostrando con hechos». El grupo parlamentario popular anuncia que exigirá explicaciones.

José Luis Fontaniella, por su parte, sospecha que tras el nuevo proyecto se esconde «el finiquito total del centro de salud de La Cortina», posible nueva ubicación de la residencia. «Tratan de llegar a las elecciones con esa política del rodillo. No pretenden hacer el centro de mayores ni el centro de salud».