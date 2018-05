El exmarido de la alcaldesa de Ibias recurre la absolución de la regidora en la Audiencia Mantiene su acusación contra Silvia Méndez y niega que sea un tema personal o político. «Si alguien cree que miento, que me demande», dice BELÉN G. HIDALGO IBIAS. Sábado, 19 mayo 2018, 00:35

El exmarido de la alcaldesa de Ibias, Víctor Manuel García Prieto, insiste en señalar a su exesposa, Silvia Méndez Abello, como la supuesta autora de las pintadas en la terraza del bar que regenta en Cangas del Narcea. En el juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas del Narcea, la primera edil se declaró inocente y salió absuelta. Sin embargo, su exmarido se reafirma al acusar a Méndez por lo que ha recurrido la sentencia emitida por el tribunal cangués ante la Audiencia Provincial.

Los hechos denunciados se remontan al pasado mes de septiembre, cuando el demandante denunció haber sido víctima de actos vandálicos. En concreto, denunció que le habían pintado la lona de la terraza de su bar con espray de color rojo acusándole de ladrón y pidiéndole que pagara. También fue objeto de estas acciones su vehículo. Un mes después, descubrió que le habían tirado huevos a las mesas y sillas apiladas en la terraza de su local hostelero.

«Seguiremos recurriendo la sentencia mientras consideremos que tenemos la razón», advierte el exmarido. «Se trata de una denuncia por unos daños que sufrí en mis propiedades de forma reiterada. Coincide que en el momento que ella pasa a declarar por el cuartel de la Guardia Civil, comienzan las amenazas y entonces se paran los daños», destaca García Prieto.

Testigos

El exmarido de la alcaldesa ibiense asegura que existen testigos que corroboran su versión de los hechos. «Han visto cosas muy importantes que no dijeron hasta ahora que todo esto salió a la luz», anuncia el demandante, tras afirmar que «por el momento, no se pueden aportar nuevas pruebas». Sostiene también que en el juicio en Cangas se faltó a la verdad. «Niega conocer el coche. ¿No conoces el vehículo de la empresa de la que tú eras empleada y que usaste en alguna ocasión?», ironiza García Prieto, en alusión a la declaración de su exmujer. Por otro lado, lamenta que no fuesen admitidas como pruebas las imágenes de las cámaras de seguridad y se quejó de que «me dicen que son grabaciones ilegales».

En referencia a la existencia de otros sospechosos, tal y como habría apuntado la alcaldesa ibiense, García Prieto niega que haber señalado a cualquier otra persona como sospechosa de los daños. «No tenía sospechas de nadie en concreto. En una de las grabaciones no se veía con claridad quién podría ser. Pero pocos días después, volvieron los daños y se ve más nítido y se ve que es ella. A mí me cambió el semblante al reconocerla. Nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así», dice.

«Nada que esconder»

Sobre las declaraciones de su exmujer, en las que señaló que la denuncia se había realizado «con el único objetivo de hacer daño en lo personal y en lo político», niega que se trate de un tema personal o político. «En ningún momento es así, por respeto a la familia. La única persona que está llevando a un terreno personal esta cuestión es ella, que está dilatando el proceso. Deseo terminar con todos los temas que me unen a ella», indica, antes de añadir que «tampoco busco rentabilidad política, no soy político».

García Prieto deja claro que «no tengo nada que esconder» y anuncia que su intención es solicitar en el juzgado cangués una copia por escrito de todo. «Lo voy a poner en este local, a disposición de todos los que quieran verlo. Quien tenga dudas de si estoy diciendo la verdad o no, les ruego que vengan y les enseño los informes, las declaraciones del juzgado, las denuncias...».

El demandante advierte de que «no temo que emprenda acciones legales contra mí e invito a esas personas que creen que las estoy acusando de algo por un beneficio personal o por hacerles daño a que me denuncien y me demanden».