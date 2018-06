Foro anuncia un pacto con el PSOE para echar al PP de la Alcaldía de Tapia de Casariego Guzmán Fernández avanza un preacuerdo con los socialistas y dice que no fue posible con el PP porque «se mostraron muy radicales» BELÉN G. HIDALGO TAPIA DE CASARIEGO. Domingo, 17 junio 2018, 00:29

Avanzan las negociaciones para la formación del nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Tapia de Casariego. El edil forista, Guzmán Fernández, anunció ayer la existencia de un preacuerdo con los socialistas para echar al PP de la Alcaldía «Con el anterior socio de gobierno, el PP, no fue posible el entendimiento porque se mostraron muy radicales», sentenció el alcalde en funciones, quien ha convocado el Pleno de Investidura para este miércoles, a las 13 horas.

«Les ofrecí varias alternativas de Alcaldía y las rechazaron todas. En Foro queríamos a otra persona del PP, con más experiencia, que fuese de mi confianza y tampoco quisieron», explicó el edil forista, según quien «los populares se cerraron en banda ante todas nuestras propuestas».

A once meses de las próximas elecciones y tras seis años apoyando al PP, Guzmán Fernández no ve con buenos ojos el candidato elegido por los populares, Pedro Fernández, por «ser una persona con la que no trabajé previamente y que no cuenta con experiencia». Otra de las peticiones de Foro, dijo, fue «tener mayor autonomía, pero no me lo garantizaron».

Así las cosas, Guzmán Fernández afirmó que, al igual que hará el PSOE, se reunirá con su ejecutiva con el objetivo de que «este mediodía podamos rubricar el acuerdo definitivo». Mientras, la que según Fernández será la nueva alcaldesa de Tapia de Casariego, Ana María Vigón, mantuvo su postura prudente y declinó hacer cualquier comentario al respecto «hasta que el preacuerdo anunciado por Foro sea firme y oficial», dijo. Una postura, que según recordó, mantiene desde que comenzaron las negociaciones.

Por su parte, los populares tapiegos indicaron que su postura sigue siendo la misma. «La Alcaldía no es negociable, es una línea roja. Ganamos las elecciones», reiteró el candidato popular, Pedro Fernández. Afirmó que «la pelota está en su tejado» y se mostró dispuesto a «negociar hasta el final. Nos dijo que o apoyábamos su Alcaldía o no había nada que negociar, pero eso fue el jueves y, desde entonces, no hemos mantenido ningún contacto y no hemos tenido ninguna respuesta de Foro a nuestras propuestas», explicó el popular. Según dijo, «estamos dispuestos a agotar todas las vías negociadoras. No veo por qué debe romperse la buena relación con Foro».