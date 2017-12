Fuga de patos mandarines en Vegadeo La pareja de mandarines, con otros patos en el río Suarón. / E. C. La pareja de aves, que se ha instalado en el río Suarón, se escapó de la feria de avicultura celebrada en Vegadeo el pasado noviembre D. SUÁREZ FUENTE VEGADEO. Domingo, 10 diciembre 2017, 01:10

Ocurrió el fin de semana del 17 y 18 de noviembre, durante la XIV Exposición de Avicultura La Pinina, en Vegadeo. El macho de una pareja de patos mandarines se escapó de manera accidental. El ave, propiedad de un criador andaluz, echó a volar y a pesar de los intentos para capturarlo «fue imposible», según explica el alcalde veigueño, César Álvarez, quien cree que lo ocurrido ha sido fruto de un cúmulo de coincidencias.

Mientras intentaban capturar al macho, fue la hembra quien logró escabullirse en busca de su compañero. Es una historia que muchos veigueños no llegan a creerse. «La soltaron para que el pato no se quedase solo», comentan algunos. Lo cierto es que esta huida «ha llenado de color el río Suarón», que es donde se han instalado. El primer edil recuerda que esta especie «se suma a la gran variedad que ya habita en la ría del Eo y el Suarón».

Los patos mandarines se encuentran entre las aves mas hermosas del planeta debido al inconfundible colorido y belleza del macho. Originario de China, Japón y Siberia es considerado como el símbolo de la fortuna, la felicidad y fidelidad en estos países.

Por eso, en las bodas de personalidades relevantes se suele regalar una pareja de estos patos, una especie que, según los expertos, raramente se asocia con otras aves, pero en Vegadeo ya se les ha visto nadando con otros patos del río Suarón. A esta pareja se les puede ver nadar en la zona situada entre el puente del Ayuntamiento y de la Abraira. También se dejan ver en el entorno del Noveledo.

El alcalde asegura que «no tienen problemas de adaptación al medio» y explica que «no es una especie invasora, aunque en su momento sí que lo fue».

Desde la Asociación La Pinina, organizadora de la feria avícola, han asegurado desconocer esta situación y no han declinado hacer declaración alguna sobre este asunto. Las aves no solo han llamado la atención de los ornitólogos, sino también de los vecinos, que, durante estos días no despegan los ojos del río en busca de esta pareja.

Hasta en el concurso de tapas

Tal es así, que en el IX Concurso de Tapas de Vegadeo se hizo un guiño a los patos. En concreto, el bar La Flor nombró su plato 'Pato mandarín', una tapa que consta de «una carrillera al vino, con un mousse de mandarina y una ralladura de verduras», detalla Patricia Díaz, gerente del establecimiento.