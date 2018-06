«Las ganaderías están bien gestionadas pero necesitan ser más eficientes» David Martínez, de Embutidos Salamanca, ofreció chorizo a los visitantes en la carpa de agroalimentación. / D. S. FUENTE Alfonso Raffín, de Ascol, reconoció que «no es fácil» dar con la fórmula ideal. Los expertos piden en el Foro Comunicación y Escuela que se optimice el uso de los antibióticos DAVID SUÁREZ FUENTE VEGADEO. Lunes, 11 junio 2018, 01:02

El décimo Foro Comunicación y Escuela celebró ayer dentro de la 55 edición de la Feria de Muestras de Vegadeo la charla-coloquio 'Cómo gestionar una explotación de manera integral', en la que cuatro expertos dieron a conocer las debilidades del sector y los retos que se deben afrontar para hacer las ganaderías más eficientes. «Las ganaderías están bien gestionadas, pero necesitan ser más eficientes», dijo el gerente de Ascol, Alfonso Raffín, quien explicó que son cuatro las pilares básicos de una explotación: el manejo, la alimentación, la sanidad y la genética. «Si se sabe combinar bien los cuatro sería la fórmula ideal», dijo reconociendo que «no es nada fácil».

Los ganaderos de la comarca acudieron a la charla para mejorar sus explotaciones, donde «la gestión es lo más importante», coincidió Ángel Miranda, ingeniero agrónomo y director de la sección de servicios agropecuarios de cooperativas lácteas, quien además apuntó que «el ganadero está sometido a una presión importante y los márgenes son muy bajos».

Por su parte el doctor en Veterinaria y profesor titular de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de Lugo, Gonzalo Fernández, explicó que las ganaderías deberán adaptarse a las nuevas enfermedades que van apareciendo. «Los ganaderos siempre han sido conscientes y cada vez lo son más de que el bienestar animal hace que produzcan más», por ello cree que no es solo cuestión de ética, si no de beneficio para la producción. Entre los retos para los ganaderos está la restricción de antibióticos: «La legislación cada vez va a ser más exigente y hay que optimizar su uso», detalló.

Conocer cómo funciona la explotación es algo «básico», evidenció Gonzalo Gómez, ingeniero agrónomo y técnico de gestión económica de explotaciones de Seagro, quien aseguró que para mejorarlas «hay que tener datos técnicos y económicos, sin ellos no podemos hacer nada». Gómez dio a conocer que entre las mejoras que más falta hacen en las ganaderías está la de «incrementar los litros de leche por vaca, tener una buena recría y unos forrajes excelentes».

El coordinador del foro, Luis Felipe Fernández, recordó que este proyecto educativo se implica con la ganadería, como demuestran el viaje a Nueva Zelanda en el séptimo foro o la jornada de los ganaderos en la octava edición, que se repetirá este año. Bajo el nombre 'Esta tierra es la leche' se presentará un vídeo promocional, que se ha grabado en explotaciones del occidente en los últimos meses. La edil de Ferias, Alba Álvarez, recordó que esta 55 muestra, «es un homenaje a los ganaderos que hacen tantísimo y cuidan tanto nuestra comarca». Y apostó por el sector en el futuro, « no me imagino Asturias sin medio rural y no me imagino el medio rural sin ganadería».

Tras la charla coloquio se hizo entrega a los ponentes de la estatuilla conmemorativa de esta edición, que mañana celebrará el Encuentro de Escolares de los Centros educativos de la Reserva de la Biosfera.