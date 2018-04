Un ganadero de Las Tabiernas, en Tineo, pierde dos terneros y un potro por el ataque de los lobos Uno de los terneros atacados por los lobos en Las Tabiernas. / E. C. B. G. H. LAS TABIERNAS (TINEO). Jueves, 5 abril 2018, 00:16

«Yo mismo lo vi a menos de veinte metros. Estaban mordiendo el potro», recuerda aún consternado Juan Gayo, un ganadero de Las Tabiernas tras el último ataque del lobo anteayer por la mañana. En las dos últimas semanas ha perdido dos terneros y un potro. Ahora vela para que este segundo potro, de unos días de vida, no corra la misma suerte, tras las dentelladas de dos cánidos de gran tamaño. «Están a unos 150 metros de las casas. No es la primera vez que los avistamos», lamenta Gayo. A finales de 2017, este ganadero perdió otros dos terneros. «Me dijeron que no había sido el lobo, que fue un perro salvaje», critica.