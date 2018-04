Guardado da un margen de maniobra al Parque de la Vida para evitar cerrarlo Alumnos del colegio San Lázaro de Oviedo en una visita al Parque de la Vida el pasado curso. / D. S. FUENTE Espera que la CUOTA tramite la licencia de apertura en los próximos meses para regularizar así la situación del equipamiento DAVID SUÁREZ FUENTE LA MATA (VALDÉS). Viernes, 13 abril 2018, 00:22

El Ayuntamiento de Valdés ha ordenado el cierre del Parque de la Vida ante la situación de irregularidad en que se encuentra el equipamiento que desarrolla actividades de educación medioambiental.

El propietario de este espacio y presidente de la Coordinadora para el estudio y protección de las especies marinas (Cepesma), Luis Laria, afirmó a EL COMERCIO que «se está tramitando la licencia de apertura», una autorización que no tiene actualizada a pesar de llevar varios años con el centro abierto. Por su parte, el regidor valdesano, Simón Guardado, explicó que la orden de cierre «está firmada por mí y avalada por informes técnicos». El documento no se ha llegado a ejecutar porque «se están llevando a cabo los pasos para legalizar este espacio», dijo Guardado, tras comentar que el Consistorio realiza un seguimiento y se están cumpliendo todos los objetivos. Por ello, el alcalde ha mantenido reuniones con la Policía Local, la secretaria y técnicos municipales así como con el propietario del centro para llegar a una solución y no cerrar el Parque de la Vida.

El alcalde expuso que se ha dado un margen para «que se haga la tramitación y evitar el cierre». Para que el centro no llegue a cerrar, solo falta que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA), apruebe el estudio de implantación presentado por el centro, que deberá salir a exposición pública, legalizando de este modo la situación.

El alcalde ya se ha reunido con el director general de Urbanismo, Juan Fernández Pereiro, por lo que cree que esta situación «esté solventada en los próximos meses», señaló el regidor sin dar un plazo concreto. Este centro, que cuenta con una autorización como núcleo zoológico, es «un espacio museístico con mucha capacidad», según Guardado. Luis Laria, por su parte, defendió la actuación municipal «el alcalde está haciendo todo lo posible para que el Parque de la Vida esté abierto». De todos modos, Laria se siente «con la paciencia agotada y sin ilusión», apuntó, asegurando que «no me importa que lo cierren». Además, instó a «la gentuza que lo quiera cerrar que lo haga», añadió, sin puntualizar a quien se refiere con sus palabras, exculpando al alcalde a pesar de que es, según las propias palabras del regidor, quien ha firmado la orden de cierre.

El centro es uno de los espacios más visitados del concejo. No solo alberga de manera momentánea la muestra de calamares gigantes, sino que cuenta con una senda geológica, un observatorio astronómico y una exposición con más de veinte especies de serpientes con las que se enseña a los visitantes a perder el miedo y a respetarlas. Los centros educativosvisitan el Parque de la Vida para concienciar a los más jóvenes en educación medioambiental.