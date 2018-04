La Guardia Civil busca a los autores del intento de robo a un banco en Trevías Los agentes acudieron ayer a la oficina bancaria de Trevías para investigar el caso y recabar pistas. / D. S. F. Los ladrones forzaron la cerradura para acceder al interior de la oficina, pero se fueron sin botín BELÉN G. HIDALGO TREVÍAS (VALDÉS). Jueves, 26 abril 2018, 00:06

Los vecinos de Trevías se despertaron ayer con el rumor de que por la noche se había producido un intento de robo en la oficina que la Caja Rural tiene en esta localidad valdesana. Sorprendidos, los vecinos más veteranos merodeaban por la calle Eladio Rico García. La presencia de la Guardia Civil no pasaba desapercibida en esta tranquila población valdesana. Los agentes, acudieron a la oficina a primera hora de la mañana para recabar toda la información necesaria para esclarecer los hechos y dar con los delincuentes. A las cinco y media de la mañana del martes al miércoles, según informó la Benemérita, un vecino dio la voz de alarma: habían intentado entrar en la oficina de la Caja Rural.

Los supuestos ladrones, que no llegaron a llevarse ningún botín, forzaron la cerradura de la puerta principal para acceder al interior de la sucursal. También se registraron daños materiales en el cajero automático y en el reciclador. Según el testimonio de varios vecinos, «debieron actuar a primera hora de la madrugada». Así, en el bar anexo a la oficina bancaria, sospechan que los hechos debieron producirse poco después de haber cerrado el local.

A lo largo de la mañana, los agentes revisaron las cámaras de seguridad de la entidad y realizaron las oportunas diligencias. Los autores se dieron a la fuga pero podría haber imágenes de ellos. La Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo para dar con los responsables, pues sospechan que son varias las personas implicadas y no descartan que puedan estar por la zona.

Un lugar tranquilo

En Trevías, ayer no se hablaba de otra cosa, aunque las versiones de lo sucedido eran varias. No obstante, todos coincidieron en señalar que fueron varios encapuchados los que trataron de acceder al interior de la oficina. Sin embargo, paradójicamente, la mayoría reconoció que no escucharon ninguna alarma ni ruidos extraños y afirmaron que se enteraron del suceso a primera hora de la mañana de ayer, ante el despliegue del operativo de seguridad.

Lo cierto es que el acontecimiento se acaparó la expectación vecinal en un pueblo que los vecinos consideraron «muy tranquilo». Así, para la comerciante Marisol García, « no es algo habitual». Sin embargo, la empresaria treviense no dudó al afirmar que «si llegasen a entran a robar en mi negocio -una joyería-, se llevan mi vida, por muy poco que se lleven». Y es que los empresarios más cercanos al banco, no ocultaron su temor a ser víctimas de estos amigos de lo ajeno. Según comentaron, su temor es que «entren a robar armados, a punta de pistola y que te puedan hacer algo, pero no por ello nos podemos amedentrar. Hay que seguir hacia adelante».

El intento de robo, según comentaron, «es algo muy extraño aquí, y más en un banco, donde ya se sabe que hay fuertes medidas de seguridad y alarmas». No obstante este suceso, dijeron, les «genera inquietud, más que miedo».