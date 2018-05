Guillermo Rico presenta 'Todas estas lágrimas' a sus exalumnos del colegio de Ibias

Los alumnos del colegio público Aurelio Menéndez de Ibias se reencontraron ayer con el escritor Guillermo Rico Gallego, su antiguo profesor de inglés, que regresaba a la biblioteca para presentarles su primera novela, 'Todas estas lágrimas'. «Se trata de una novela que admite muchas interpretaciones, algo que en el fondo buscaba, pues no me gustan las historias cerradas», confesaba el autor de «una historia no apta para niños».

A quienes fueron sus alumnos les desveló cómo surgió la idea y algunos trucos de escritor. Belén García Hidalgo, corresponsal de EL COMERCIO en el suroccidente, fue la encargada de moderar el encuentro.