Gumersindo Cuervo, de IU, quinto edil en irse al grupo de no adscritos de Valdés Gumersindo Cuervo. / D. S. F. PP e IU piden al alcalde la retirada de sus competencias, para cumplir el pacto nacional antitransfuguismo D. S. FUENTE LUARCA. Viernes, 15 junio 2018, 00:20

El único concejal de IU en Valdés, Gumersindo Cuervo, pasó ayer a formar parte de los concejales no adscritos, siendo el quinto edil en esta legislatura en abandonar el grupo con el que se presentó a las últimas elecciones.

De este modo, se da cumplimiento a la sentencia que ratificó la expulsión de Cuervo de IU, tras negarse a romper el pacto de gobierno con los socialistas del municipio, tal y como había acordado la coordinadora local del partido hace dos años. Cuervo, que se negó a abandonar el grupo municipal al entender que «no incumplí el programa electoral». Desde ayer ya forma parte del grupo de concejales no adscritos, a pesar de que ha recurrido a la justicia con la presentación de una nueva demanda contra su proceso de expulsión del partido.

Cuervo, que tiene delegadas las concejalías de Cultura, Atención Ciudadana, Nuevas Tecnologías, Ferias y Mercados, afirmó que no abandonará el equipo de gobierno. «Voy a seguir igual», dijo. Y es que los populares han solicitado que el alcalde, el socialista Simón Guardado, «aplique el pacto antitransfuguismo», en concreto el código de conducta política que establece que «los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en su grupo de procedencia».

El coordinador del PP en Valdés, Carlos López, indicó que «no resulta razonable ni ético, que tras romperse el pacto entre el PSOE e IU, se siga manteniendo al edil expulsado de esta formación dentro del equipo de gobierno con las mismas competencias y retribuciones». En la misma línea se expresó Isabel Guardado, coordinadora de IU en Valdés. Según dijo, «es un caso de transfuguismo de libro». Por eso, no ve razonable que Cuervo mantenga las mismas competencias.

Desde IU recibieron la noticia de que su concejal pasaría a formar parte de las filas de los no adscritos, «porque nos llamó el secretario general del PSOE en Valdés», dijo Guardado, quien se mostró contenta por la expulsión al entender que «no es justo que nos esté representando una persona en la que no tenemos confianza», apuntó la coordinadora de IU.

El alcalde socialista, Simón Guardado, por su parte, criticó la posición del PP porque «es el grupo menos indicado para hablar de transfuguismo» y recordó que López, «se presentó a las elecciones con Foro, fue concejal no adscrito y abandonó el Ayuntamiento para incorporarse a las filas populares». Guardado dijo que Gumersindo Cuervo, «no verá mejoradas sus condiciones», por lo que a su juicio «no se puede aplicar el pacto antitransfuguismo». Además , de que el PP en Valdés «no se entera», dijo.

El Pleno celebrado ayer, dio cuenta del cambio de grupo de Cuervo, que pasara acompañar en la bancada de los no adscritos a los tres ediles de Foro -José Vallejo, Ramón Fernández y Ana María González- y al edil Carlos Adaucto Iglesias, quien abandonó el PP tras el nombramiento de Carlos López como coordinador local.