Herido de gravedad tras caer su todorreno por un acantilado en Navia

Un hombre ha resultado herido de gravedad tras caer con el vehículo todoterreno que conducía a un acantilado, por un desnivel de más de veinte metros, en circunstancias que se desconocen, en la playa del Moro, en Navia.

El afectado, un varón de 46 años de edad, fue evacuado en el helicóptero medicalizado del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias), inicialmente al Hospital de Jarrio. A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica presenta politrauma de pronóstico grave.

A las 19.07 a través del SAMU (Servicio de Atención Médica Urgente) se activó de nuevo el helicóptero medicalizado y al Grupo de Rescate, ya en su base en La Morgal, para trasladar al afectado desde el centro hospitalario coañés al HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias), en Oviedo.

En la operación de rescate participó, además del Grupo de Rescate con el helicóptero, efectivos de Bomberos del SEPA del parque de Valdés y voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Navia.

Tanto para acceder al herido como para su evacuación el equipo del helicóptero tuvo que realizar cuatro ciclos de grúa en las que se desplegaron 50 metros en cada una de ellas.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 16.14 horas. En la llamada, realizada por un particular, indicaba que estaba viendo un coche volcado, con las ruedas hacia arriba, en la zona del acantilado. No veía a nadie salir del coche. El agua no llegaba al vehículo, pero no había acceso rodado.

Además de pasar el aviso al SAMU, la Sala del 112 del SEPA movilizó el helicóptero medicalizado de Bomberos de Asturias con el Grupo de Rescate del que forma parte un médico-rescatador. Paralelamente activó una dotación de bomberos con base en el parque de Valdés y comunicó lo sucedido a la Guardia Civil y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Navia.

A las 16.47 horas Protección Civil de Navia comunica que está con el accidentado, el hombre está fuera del vehículo y está consciente. El vehículo cayó por un desnivel de 20-25 metros.

Unos minutos más tarde el Grupo de Rescate, desde el lugar, informa que van a proceder a evacuar al herido con la aeronave. En el incidente están también, además del voluntario del coordinador de Protección Civil de Navia, los bomberos de Valdés. Uno de ellos ha bajado hasta el acantilado rapelando.

Para acceder al lugar tanto el bombero-rescatador como el médico-rescatador han realizado sendas operaciones de grúa en las que se han desplegado 50 metros de cable. La evacuación del herido, en camilla, y el equipo de rescate también se realizará de esta misma forma.

A las 17.23 horas informan que en cinco minutos llegarán con el herido al Hospital de Jarrio. Finalizado el traslado el equipo aéreo regresó a su base en La Morgal a las 18.17 horas.