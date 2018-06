Un incendio en el punto limpio de Luarca continúa activo desde el sábado Incendio en el Punto Limpio de Luarca. / D. S. FUENTE Hoy está previsto remover los escombros con una excavadora municipal para poder extinguir por completo las llamas DAVID SUÁREZ FUENTE LUARCA. Martes, 26 junio 2018, 00:15

El pasado sábado se incendió el punto limpio de Luarca y el fuego continúa activo. Los bomberos de Luarca, cuya base se encuentra justo delante de esta instalación, fueron los encargados de actuar sobre las llamas, que quedaron controladas a las 20.04 horas del mismo sábado. Desde entonces, se mantienen vigilantes, ya que los residuos depositados en la instalación continúan humeando. Para evitar que el fuego se propague, los bomberos enfrían la zona varias veces al día. Hoy está previsto que se remuevan los residuos con una máquina municipal, con el objetivo de extinguirlo por completo.

El origen del incendio, que coincidió con la celebración de San Juan, «lo desconocemos, no sabemos si fue accidental o provocado», aseguró el regidor, Simón Guardado, quien manifestó que, «se trata de un tema menor». En la zona calcinada se encontraban todo tipo de enseres, muebles, maderas, restos de poda y algún plástico, que se han calcinado, aunque por suerte las llamas no alcanzaron la zona donde se depositan los plásticos ganaderos y un gran contenedor que Cogersa tiene en la instalación. En la jornada de ayer, la brisa en la zona intensificaba el humo, aunque no se veían llamas entre los restos de toneladas de basura.

El alcalde recordó que el Ayuntamiento ya ha cedido los terrenos en la zona sur del polígono industrial de Almuña-Barcia para la construcción de un nuevo punto limpio que «está a punto de licitarse». Guardado aseguró, además, que este abrirá sus puertas el próximo año. Para ello el Ayuntamiento deberá contratar a un trabajador a jornada completa que vigile y controle las instalaciones. Proyecto que se ubicará en una parcela de 5.000 metros cuadrados y que cuenta con un presupuesto cercano a los 700.000 euros, que financiará Cogersa, según se dio a conocer en el pleno del pasado mes de agosto, cuya obra fue aprobada por unanimidad en la corporación.

«Vertedero»

Desde Ciudadanos en Valdés, su coordinador, Ángel Rincón, lamenta el actual estado de este servicio, que califica de «vertedero», ya que «cualquiera puede entrar y depositar lo que quiera». Rincón recordó que «justo hace un año solicitamos que se adecuara el espacio» y lamentó que se haya producido este incendio. También criticó que sea en este último año de legislatura cuando se aceleren las obras: «Llevan tres años parados y ahora quieren hacerlo todo para conseguir votos», criticó.