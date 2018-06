«Llegamos a plantear la moción de censura contra el PP en Tapia por desidia política» Ana María Vigón, del PSOE. / E. C. Ana María Vigón, futura alcaldesa de Tapia (PSOE) BELÉN G. HIDALGO TAPIA DE CASARIEGO. Lunes, 18 junio 2018, 01:05

Ana María Vigón (Oviedo, 1968) nació un 1 de mayo de 1968, cuando estudiantes y obreros tomaron las calles de París. Por eso dice que «la fecha ya me marcó bastante». Estudió para ser trabajadora social y se afilió al PSOE en 1990. Cuando se constituyó la agrupación tapiega, asumió diferentes responsabilidades en las ejecutivas locales. Participó en diferentes candidaturas y fue edil en dos legislaturas, en la de 1996-1999 y durante 21 meses en 2011, a través de un acuerdo con Alternativa por Tapia. Siempre vinculada al movimiento asociativo en temas de igualdad y se define como «una persona «activa en el mundo sindical».

-El miércoles, en el Pleno de investidura, se convertirá en la primera alcaldesa socialista de Tapia de Casariego. ¿Siente presión?

-Ninguna. Siempre he sido una mujer que ha participado activamente en política.

-Llega a la Alcaldía tras pactar con Foro. ¿Cómo fueron esas negociaciones?

-Se iniciaron a principios de mayo. La situación política era muy delicada, con una desidia total y absoluta del equipo de gobierno. Había una especie de interinidad, no sabíamos cuando iba a dejar la Alcaldía. Era obligado sentarse a hablar y tomar decisiones. Llegamos a plantear una moción de censura, pero no llegó a materializarse. Entonces fue cuando dimitió el alcalde.

-¿Qué incluye ese pacto con Foro?

-No es nada distinto de lo que hubiéramos podido pactar en junio de 2015. La Alcaldía era nuestra línea roja. Las peticiones nos parecían asumibles, con unas pequeñas matizaciones. El edil de Foro recibirá una liberación parcial, 1.084 euros de retribución bruta y la competencia de determinadas áreas como Obras y Urbanismo y Agricultura y Ganadería. Será miembro de la junta de gobierno como primer teniente alcalde. Somos dos fuerzas políticas ideológicamente muy contrapuestas, pero creo que es necesario llegar a un acuerdo. Es un pacto por Tapia y su gente, para mejorar la situación del concejo. No responde a ningún tipo de ego ni interés personal, sino a la convicción de que somos una buena alternativa. Queda poco tiempo de legislatura y no valen improvisaciones ni ser aprendices de nada. Lo asumimos con ilusión, respeto y responsabilidad.

-¿Usted se liberará al cien por cien?

-Mi liberación será completa, 1.445 euros brutos.

-¿Qué dirección tomará el PSOE para remontar esa «desidia», que dice usted, del anterior gobierno?

-Somos conscientes de que queda poco tiempo de legislatura y que los recursos son escasos. Hay cosas que son cuestiones de voluntad de política, de cambiar el estilo de gobernar, de saber escuchar a los vecinos. Haremos un listado de prioridades en cuanto a obras e inversiones que hay que realizar. Queremos poner en valor el patrimonio natural que tenemos en el concejo y que está en desuso y en abandono. Hay grandes obras como las rotondas de la entrada de Tapia o el saneamiento que venía contemplado en los presupuestos generales que están aprobados y hay que intentar que se ejecuten. Buscaremos financiación tanto a nivel autonómico como central.

-¿Aprovecharán este tiempo para encarar las próximas elecciones y ser de nuevo candidata?

-Lo tendrán que decidir los compañeros del PSOE. Esperamos que tanto el trabajo que hemos estado haciendo todo este tiempo desde la oposición, que es conocido por todos, como el trabajo como equipo de gobierno sea condicionante para un futuro éxito electoral.