El lobo mata a ocho ovejas en Villayón

Los vecinos de la localidad de Illaso en Villayón se muestran muy preocupados después de que los lobos acabasen, esta madrugada, con la vida de ocho ovejas a pocos metros de la casas. No es la primera vez que se producen estos ataques, que "venimos sufriendo desde hace dos años", explicó Marino Fuertes, uno de los vecinos.

Hace quince días "nos mataron a nueve animales", recordaba Adelina Suárez, vecina de 83 años quien asegura que "ahora no salgo a caminar, uno solo da miedo", y es que los lobos campan a sus anchas por el pueblo, "cuando vienen los nietos de visita no los dejamos salir a jugar solos", dice Suárez, que a sus 83 años, "esto nunca se vio por aquí".

Los vecinos reclaman al principado que tome medidas, por ello ya se han puesto en contacto con la alcaldesa, la popular Estefanía González, quien ha dado traslado del problema a la dirección general de Recursos Naturales "para que hagan una batida, tal y como hicieron en Busmayor hace unos meses".

Los vecinos se han encontrado de frente con el lobo en diversas ocasiones "la semana pasada cuando fui a trabajar me lo encontré al lado del garaje", dijo uno de los vecinos quien piensa que la presencia de estos cánidos "nos condiciona la vida".

Y es que, este núcleo del sureste del concejo, la presencia del lobo es cada vez mayor, y acaba con los animales que "tenemos para limpiar las fincas", dijo esta anciana, a la que secundaron sus vecinos "las ovejas no nos dan ninguna ganancia".

Este nuevo ataque se cree que haya sido producido por varios ejemplares ya que "una de las ovejas se la llevaron y no apareció", dijo su propietario. El panorama era ayer desolador en este pueblo, no solo por los cadáveres de los animales al lado de las viviendas, sino porque uno de los corderos sobrevivientes al ataque , no hacía más que llamar a su madre muerta, de la que no se quería separar. Los vecinos temen que si no pueden tener ovejas para limpiar las fincas "se llenará todo de maleza", aseguran al tiempo que lamentan las dificultades para vivir en una zona rural.