Más Luarca exige al alcalde que presione a Lastra para reparar el Museo del Calamar Gigante Considera irrenunciable recuperar el equipamiento y le pide a Guardado que lidere esta reivindicación ante el Principado DAVID SUÁREZ FUENTE LUARCA. Jueves, 28 junio 2018, 00:43

La asociación Más Luarca Valdés ha pedido al alcalde socialista Simón Guardado que encabece la reivindicación de agilizar el traslado y la rehabilitación del Museo del Calamar Gigante en nombre del concejo ante el Gobierno regional. El colectivo salió así al paso tras las declaraciones realizadas por el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, quien aseguró el pasado martes en Viavélez que «tenemos muchas cosas que hablar con el Ayuntamiento en relación al posible traslado o no». Se trata de un proyecto que debería estar listo este mismo año y que, según manifestó el consejero, «tenemos que madurarlo». Estas declaraciones no han dejado buen sabor de boca en el concejo. El presidente de Más Luarca Valdés, Celestino Suárez, consideró ayer que «es un despropósito, hay dinero para hacerlo y sino que lo pinten».

Las declaraciones de Lastra han llevado a Más Luarca Valdés a volver a solicitar una reunión con el consejero, que tenían pendiente desde principios de junio porque «queremos que nos explique en qué punto está el proceso y qué va a pasar», dijo Suárez. Además exigió a Guardado que «presione para buscar una solución al museo», que lleva cerrado desde febrero de 2014, cuando un temporal de mar lo arrasó.

Movilizaciones

Este colectivo, quien lideró las manifestaciones para exigir la rehabilitación del equipamiento, no descarta llevar a cabo nuevas concentraciones para reividincar estas obras aunque, según el portavoz, «antes queremos conocer la voluntad del consejero». No obstante, su principal reivindiación es que el proyecto no se dilate más en el tiempo.

En este sentido, Celestino Suárez se comprometió a depositar «todo nuestro apoyo en el alcalde si encabeza de manera firme el proyecto para dar solución a la instalación del Museo del Calamar Gigante en la villa de Luarca». No obstante, la exposición de calamares gigantes puede visitarse, de manera provisional, en el Parque de la Vida, en La Mata.

El alcalde había afirmado hasta ahora que el nuevo equipamiento podría instalarse en los almacenes de pescadores, trasladándose los marineros a un nuevo alojamiento que se ubicaría o bien en una parcela municipal de Villar o en el propio polígono industrial de Almuña-Barcia, lugar donde ya existen los accesos y se acortarían los plazos del traslado de los almacenes de pescadores. Ayer, Simón Guardado se mostró prudente al respecto y se limitó a explicar que «estoy en conversaciones con la consejería, pero el proyecto está en las mismas condiciones, aunque tengo pendiente un encuentro con Fernando Lastra».

Para el coordinador del PP valdesano, Carlos López, «el alcalde ha engañado a los vecinos reiteradamente y urge dar todo explicaciones sobre este asunto». López pidió así la comparecencia pública de Guardado para aclarar el futuro del equipamiento. El coordinador manifestó que «las cuestiones municipales importantes están abandonadas a su suerte y los resultados lógicamente no acompañan».