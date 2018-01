«Para mantener el endeudamiento a cero hay que hacer cuentas realistas» El alcalde, José Antonio Mesa, en el despacho de alcaldía. / B. G. H. «El presupuesto de 2018 asciende a 1,9 millones de euros, pero aumentará a lo largo del año con las modificaciones de crédito», afirma el regidor José Antonio Mesa Pieiga Alcalde de Allande BELÉN G. HIDALGO POLA DE ALLANDE. Miércoles, 3 enero 2018, 00:08

El concejo de Allande cerró 2017 con los deberes hechos. Mantiene la deuda a cero y en el último Pleno ordinario ya aprobaron los presupuestos para 2018. El regidor allandés, José Antonio Mesa, considera que se trata de unas «cuentas realistas» que suponen un incremento del 3% respecto al documento elaborado en el ejercicio anterior. Asegura que para mantener las finanzas municipales en orden, «la clave está en acometer los proyectos para los que hay dinero».

-El presupuesto de Allande para 2018 asciende a 1.949.140 euros. ¿Cuáles son las principales inversiones que tendrá el concejo?

-Aunque el presupuesto supone un incremento del 3% respecto al año pasado, no contempla muchas inversiones. No obstante, a lo largo del año se incrementará con las modificaciones de crédito que hacemos con cargo al remanente. Aún así, se contempla el acondicionamiento de la carretera de Lomes a Argancinas, la adaptación del ascensor del Ayuntamiento, los trabajos de elaboración del Plan parcial del polígono de El Mazo y actuaciones para la mejora del albergue de peregrinos de Berducedo. Pero habrá más inversiones. El año pasado el presupuesto inicial era de 1.894.000 euros y terminamos el año con 2.690.000, es decir, un incremento del 42%. Se mantienen todos los servicios municipales como hasta la fecha.

-Asegura mantener el endeudamiento a cero. ¿Está totalmente saneado el Ayuntamiento? ¿Cómo se consigue?

-El presupuesto aprobado pretende ser lo más realista posible. Contemplamos aquellos ingresos que están asegurados. No queremos tener problemas de tesorería. Cumple con la regla del gasto y mantenemos el endeudamiento a cero. Llevamos año así. Se hace siendo realistas con el presupuesto y acometiendo obras cuando se tiene el dinero para poder llevarlas a cabo. No hemos subido los impuestos ni las tasas y el gasto de personal es de 618.384 euros, el 31,62% del presupuesto.

--Entre las inversiones más importantes a realizar figura el acondicionamiento de la carretera de Lomes a Argancinas. ¿Se acometerán otras en el concejo?

-Se trata de una obra importante, que supera los 500.000 euros y esperamos que nos ayude el Principado. El año pasado destinamos a la mejora de accesos más de 700. 000 euros. Esperamos plantear más obras que, seguramente, se aprueben en los primeros plenos del año. Será entonces cuando consignemos el dinero para realizarlas y se ejecutarán a lo largo del año.

-El Camino de Santiago, a su paso por el concejo, contó con varias mejoras financiadas por el Ayuntamiento. ¿Se prevé seguir trabajando en esta línea?

-Hay varios proyectos. La mejora y ampliación del albergue de Berducedo se iba a ejecutar ya el año pasado, pero no se pudo por un problema técnico y tuvimos que volver a definir el proyecto. En Pola, estamos trabajando en la reparación del albergue que tiene problemas con las barreras arquitectónicas y estamos estudiando otra posibilidad: comprar un edificio nuevo en el centro. Otro proyecto, que ya está terminado, es sacar el camino de Santiago de la carretera en el tramo de la recta de El Mazo, subiendo hacia El Palo. Se trata de una senda peatonal cuyo presupuesto asciende a más de 84.000 euros.

-Una de las principales reivindicaciones de Allande al Principado es la residencia de ancianos. No había compromiso alguno de la consejería, ¿han avanzado algo?

-Es otra de las líneas en las que estamos trabajando. Está pendiente de un tema técnico para determinar la ubicación y poder redactar el proyecto y saber a cuánto asciende. Trasladaremos, de nuevo, al Principado esta demanda. No es un capricho. Se trata de un proyecto que pretendemos dejar encauzado este año. Se está estudiando la ubicación definitiva.

-Una de las críticas de la oposición es el declive de las ferias ganaderas. ¿Se prevé alguna actuación al respecto?

-Lo abordamos en alguna reunión con ganaderos. No ponemos ninguna pega, no cobramos ninguna tasa y el mercado está en el centro del pueblo. Es tendencia que las explotaciones tienen contratos con las grandes superficies que garantizan la venta de ganado y la gente deja de acudir a los certámenes. No tiene fácil solución. Creo que es un mal general en la comarca.