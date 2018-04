'Nanuk' continúa desaparecido Una veintena de voluntarios se organizaron en grupos para salir a buscar a 'Nanuk' por la zona donde se perdió el can. / B. G. H. El perro huyó asustado de la casa rural donde se alojaban sus dueños el 28 de marzo y ahora se busca por Barcia BELÉN G. HIDALGO VALDÉS. Lunes, 9 abril 2018, 00:14

No ha habido suerte. Nanuk sigue en paradero desconocido. La última vez que sus dueños, dos turistas procedentes de Burgos, lo vieron fue el 28 de marzo, cuando huía asustado tras escuchar un ruido en la casa rural de Canero, en Valdés, a la que habían llegado para disfrutar de la Semana Santa en Asturias. Todo se truncó. 'Nanuk' no regresó. Los carteles con su foto inundaron la zona y las redes sociales se hicieron eco de la búsqueda. «Todo el concejo está buscando a 'Nanuk'. La pareja tiene un disgusto terrible. Son muchos días sin saber nada del animal», cuenta Remedios Fernández, que regenta el alojamiento rural en el que hospedaron los dueños del can, Florentina Cristina Iordache y Alejandro Fernández. Valdés se ha volcado con la desaparición de 'Nanuk', un mestizo de pitbull y labrador de color marrón canela.

El último gesto que ha tenido el concejo con los turistas burgaleses ha sido coordinado por la protectora de animales 'Siguiendo tus Huellas', que organizó una quedada en la que una veintena de voluntarios rastrearon palmo a palmo los lugares donde el perro fue visto en los últimos días.

Un vecino lo situó en Caroyas y, poco después, aseguraron haberlo visto en el entorno de la playa de Cueva. Ayer, siguiendo las pistas ofrecidas, llegaron hasta Barcia. «Nos dijeron que habían visto allí un perro asustado que podría ser 'Nanuk'. También nos avisaron desde Otur que habían visto otro, sin embargo, es uno que se parece mucho», lamentan desde la protectora de animales que organizó la búsqueda.

Cerca de tres horas estuvieron estos voluntarios buscando a 'Nanuk'. Rastrearon Trevías, Brieves, Muñás, San Félix; regresaron a la playa de Cueva, Caroyas, Canero... y llegaron hasta Otur, Caneo de Otur, Chano de Luarca, El Vallín... Pero ni rastro del perro. «Llegó aquí en Semana Santa y está desorientado, sin un punto de referencia al que regresar», apuntan desde el colectivo.

Pese a los resultados, los vecinos de la zona continúan afanados en dar con el paradero del animal. Otro grupo de voluntarios retomó la búsqueda en la tarde-noche de ayer, a la que se sumó recién llegado de Burgos, Alejandro Fernández. «Vamos con su comida y sus juguetes», explicaba. El burgalés solo tiene palabras de agradecimiento para los vecinos: «no me hubiese imaginado tanta ayuda y apoyo. Nos dan mucha esperanza», concluye.