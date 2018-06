Un niño de Salas acude al Defensor del Pueblo por las barreras arquitectónicas Miguel González en Madrid. / E.C. Miguel González, alumno del IES Arzobispo Valdés-Salas, denuncia los problemas de que sufrió en un viaje de estudios a Madrid DAVID S. FUENTE SALAS. Jueves, 28 junio 2018, 02:12

Era la primera vez que Miguel González, de 15 años, viajaba sin sus padres. Y lo hizo con sus compañeros de clase del instituto Arzobispo Valdés-Salas para celebrar el fin de curso. Pero lo que a priori iba a ser una experiencia divertida, se convirtió en todo un problema ante la falta de accesibilidad y las barreras arquitectónicas con que se topó en Madrid. Por este motivo, ha escrito una carta al Defensor del Pueblo en la que relata los problemas a los que se enfrentó en la capital de España, ya que «nos puede afectar a todos, cualquiera se pude romper una pierna», justificó González.

Árboles en medio de las rampas de acceso, motos mal estacionadas o ascensores que no funcionaban, fueron algunos de los inconvenientes a los que este salense tuvo que hacer frente.

Nada más llegar al hotel, se encontró con que no tenía la habitación adaptada, tal y como había reservado, una situación a la que finalmente encontraron solución al apartar al joven del resto del grupo. «Además, me tuve que conformar con una habitación sin adaptar», indicó el joven. Y no fue el único inconveniente. González no pudo viajar en metro porque «aunque tenía mucha ilusión, el ascensor estaba estropeado y me tuve que desplazar en autobús».

Con tantos inconvenientes, Miguel González lamentó que «todo esto me hizo perder actividades. Llegaba tarde porque las aceras no estaban adaptadas, en un centro comercial tuve que pedir la llave a un empleado para coger el ascensor». Además, añadió que «no pude acceder a una conocida cafetería porque la rampa estaba mal instalada», apuntó González, quien contó que «me tuve que quedar fuera mientras veía a mis compañeros por el cristal».

Para González, aunque «me habían dicho que me podría pasar, me impresiona que esto pase en la capital de España». Por este motivo, para él, el viaje de estudios fue «decepcionante», a pesar del apoyo y atenciones de sus compañeros y de las profesoras.