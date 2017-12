Los niños protagonizarán el Festival de Navidad de la Asociación Española contra el Cáncer en Cangas del Narcea Gil Álvarez, María Teresa Martínez, José Manuel García y Libertad Fernández posan con la cesta en la presentación de la gala. / B.G.H. La gala será el 26 de diciembre en el Teatro Toreno y actuarán únicamente menores de entre 3 y 18 años BELÉN G. HIDALGO Miércoles, 13 diciembre 2017, 04:52

La sexta edición del Festival de Navidad que organizan cada año los miembros de la delegación canguesa de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) tiene un objetivo claro: concienciar a los más jóvenes sobre esta enfermedad, «pues también ellos lo sufren y, desgraciadamente, cada vez más», apuntaba Libertad Fernández, presidenta de AECC en el municipio. Por este motivo, el programa incluye únicamente actuaciones de menores con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años que mostrarán al público sus dotes artísticas en diferentes modalidades: desde estilos más modernos hasta la canción asturiana.

El próximo 26 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Teatro Toreno se darán cita sobre el escenario los alumnos de la escuela de baile 'Ibidance Sport' de Tineo, de la escuela municipal de música canguesa -tanto la sección de baile tradicional como la sección de música clásica-, la 'Little Band' de la Banda de Música de Cangas del Narcea y dos promesas de la canción asturiana en la modalidad infantil: Lucía Rodríguez y Sergio Méndez. «Esperamos que se llene un año más el teatro por esta buena causa. Se trata de llegar al corazón de los más jóvenes, concienciar sobre esta enfermedad y motivar a quienes la padecen para que sepan que estamos aquí con ellos», explicaba Libertad.

Ese mismo día se conocerá el ganador de la cesta de Navidad cedida por la Junta Local de Hostelería. «Ya no nos quedan rifas, se han agotado», explica sin ocultar su alegría la presidenta, que aprovecha para recordar que el número premiado se corresponderá con el del sorteo de la ONCE «para que todos aquellos que han comprado la rifa y no asistan a la gala, puedan consultarlo», concluyó.

Además, en el festival se sortearán diferentes regalos cedidos por comercios cangueses que han querido aportar así su granito de arena a esta buena causa. Cada asistente participará en el sorteo con el número de la entrada solidaria, que podrá adquirir en la taquilla del teatro a partir de las 17.30 horas, una hora antes del inicio de la gala. Las entradas se venderán a cinco euros y, como cada año, el dinero recaudado se destinará a la investigación de esta enfermedad.