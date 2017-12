La oposición critica la falta de fondos para abrir el Museo del Calamar Almacenes de pescadores situados en el puerto de Luarca. La hostelería ve bien que el equipamiento se ubique en los almacenes de pescadores de Luarca, aunque reprocha la falta de aparcamientos D. S. FUENTE LUARCA. Sábado, 23 diciembre 2017, 01:28

Los grupos de la oposición de Valdés ven bien la ubicación del Museo del Calamar Gigante en los almacenes de pescadores del puerto de Luarca, pero advierten de la falta de fondos y reclaman financiación para adecuar el espacio lo antes posible.

El portavoz del PP, Carlos Adaucto Iglesias, indica que en su formación «siempre defendimos que la villa era el sitio idóneo para este equipamiento», y se congratula por el acuerdo al que han llegado el gobierno local y los pescadores. El concejal de URAS, Balbino Suárez Cortina, ve, por su parte, «extravagante que solo ocupe una parte del edificio». Y es que el museo se instalará en la planta primera y la segunda, mientras que los once almacenes de pescadores permanecerán en el bajo.

Tanto Suárez Cortina como Iglesias critican la falta de financiación para adecuar el espacio. «No hay partida», insiste el edil del PP, que advierte, además, de cómo la prórroga presupuestaria puede alargar el proceso más allá de 2018. El portavoz de URAS fue claro al respecto: «Están vendiendo humo», y el concejal de los ediles no adscritos, José Modesto Vallejo, pide que empiecen las obras lo más pronto posible, y manifiesta dudas de por que no se trasladan a Villar todos los marineros, aunque apunta que no conoce a fondo los detalles del acuerdo.

Gestión del contenido

Gumersindo Cuervo, concejal de IU, expulsado de la formación, y que continúa como socio de gobierno de los socialistas, se mostró favorable con la futura ubicación. «Es la mejor opción de las que se barajaban», dijo, coincidiendo así con muchos vecinos en que instalar este equipamiento en la zona de Villar causaría muchos perjuicios al comercio y a la hostelería del centro de Luarca.

Preguntada al respecto, la asociación de hostelería Turismo Luarca Valdés considera que el museo «está mejor ahí que en Villar». Así lo indica el presidente del colectivo, Evelio Sánchez, quien critica la falta de aparcamientos en este espacio. Insta al gobierno a buscar una solución a la falta de estacionamientos y el previsible aumento de visitantes para conocer este espacio único en el mundo.

En la Federación de Empresarios de Valdés, Iván Pérez también se congratula de la ubicación elegida para el museo, pero se muestra preocupado «por el desarrollo de la museística», ante la marcha del presidente de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas, quien anunció en EL COMERCIO que no se haría cargo de la gestión del futuro museo, cuya colección de calamares ha sido donadas al Ayuntamiento valdesano.

El alcalde, Simón Guardado, asegura que ya está en negociaciones con la Consejería de Infraestructuras para buscar una partida para remodelar el interior del edificio y adecuarlo a las necesidades de la museística, proyecto que, según dio a conocer, «podría estar redactado el próximo año». Antes de comenzar las obras, deberá estar construida la nueva nave en Villar, a la que se trasladarán parte de los pescadores, para dejar libre la primera y segunda planta de los actuales almacenes. En la baja, seguirán los pescadores y el local de hostelería.