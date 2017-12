La oposición dice que el seguro del Chao Samartín no cubre piezas de 9.000 euros Según la Agrupación Independiente, el alcalde reconoce que no están todas aseguradas, pero indica que «se está corrigiendo esta cláusula» BELÉN G. HIDALGO GRANDAS DE SALIME. Jueves, 7 diciembre 2017, 00:08

La polémica sobre el Chao Samartín parece condenada a perpetuarse en el tiempo. A mediados del mes de noviembre, Podemos afirmaba que el seguro obligatorio recogido en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura no existía. Así lo sostenía la diputada de la formación morada Lucía Montejo, que explicaba que «el único seguro existente es una póliza general para todos los equipamientos municipales». La diputada añadía que «el seguro no cubre ni los objetos artísticos e históricos cuyo valor exceda del 2% de la suma asegurada por contenido ni los que superen un valor unitario de 9.000 euros».

Se abría un nuevo frente. Grandaleses Agrupación Independiente (GAI) preguntaba en el último Pleno sobre esta cuestión. El regidor, Eustaquio Revilla, reconocía haberse equivocado al afirmar que no había piezas cuyo valor fuese superior a los 9.000 euros. «Todo el mundo puede cometer errores. Me equivoqué al revisar la documentación y, efectivamente, en el inventario figuran estos datos», dijo. Sobre la póliza del seguro, el regidor grandalés detalló que incluía el continente y el contenido, valorados en 1,1 y 2,3 millones de euros, respectivamente. «El museo del Chao de Samartín está incluido en la póliza del Ayuntamiento, como la Casa de Cultura, la piscina..., pero tiene un apartado específico. La póliza está hecha con todo rigor y se encuentra a corriente de pago», indicó Revilla ante las preguntas de la oposición.

Sin embargo, estas aclaraciones continúan sin satisfacer a Idima López, portavoz de GAI, quien reitera que «tanto el Ayuntamiento de Grandas como el Principado están incumpliendo el convenio que ambas partes han suscrito». De acuerdo con éste, el Ayuntamiento deberá contratar una póliza de seguro «de acuerdo con la tasación que figura en los anexos», cuyo beneficiario será la Consejería de Educación y Cultura.

Las coberturas que esta póliza debería incluir son, entre otras, rotura de objetos frágiles, robo, vandalismo, expoliación, incendio, explosión interna o externa y daños producidos por inundaciones o agua. Según indican en la oposición, la póliza no cubriría algunos de estos daños, como los causados por inundaciones o expolio. «La cobertura del seguro es la habitual de un seguro multirriesgo», aclaraba el alcalde. Además, el primer edil explicó a la Corporación que la aseguradora, «una de las de más renombre en el mercado», no había rechazado ninguna de las piezas.

No obstante, Revilla señaló que se había puesto en contacto con ella y que ésta le había explicado que no podía cobrar un seguro aparte por las piezas del museo cuyo valor fuese superior a los 9.000 euros, pues ya estaba cobrando una prima por las piezas incluidas en el inventario en su conjunto. «Al tratarse de un museo, se trata de una cláusula no habitual que se está corrigiendo», concluyó el alcalde.