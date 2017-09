El PCPE de Degaña lleva al Pleno una moción de censura contra el alcalde Saúl Fernández. / E. C. Saúl Fernández, cabeza de lista, será el candidato para sustituir al socialista José María Álvarez. «Queremos debatirla y que haya transparencia total», dicen BELÉN G. HIDALGO DEGAÑA. Sábado, 16 septiembre 2017, 04:51

La crisis de gobierno en Degaña continúa. El pasado mes de mayo el alcalde, José María Álvarez Rosón (PSOE), sacaba adelante los presupuestos con el voto en contra de las dos ediles socialistas, Araceli Soarez y Cristina Collar, quienes alegaban que éstas habían sido elaboradas sin haberlas tenido en cuenta. La situación se tensó aún más cuando la semana pasada, Álvarez Rosón hacía público que retiraba las competencias a Soarez y Collar. El primer edil afirmaba entonces que su decisión de romper el gobierno se justificaba en que ambas ediles «no se ocupaban de sus competencias».

Apenas una semana después de esta decisión, el Partido Comunista de los Pueblos de España parece dispuesto a lanzar un órdago al alcalde: llevará al Pleno el debate de una moción de censura. «El lunes registramos una propuesta de moción de censura para debatirla en el próximo Pleno Ordinario. No es como se hace tradicionalmente, pero lo que queremos es llevarla y que se vote en ese momento para que haya transparencia total», afirma José Antonio Álvarez, concejal del Partido Comunista en el municipio. Falta por determinar si esta propuesta será finalmente elevada a Pleno, pues aún no ha sido convocado ante la falta de secretaria en el Ayuntamiento y, por tanto, también se desconoce la fecha en que se celebrará la sesión plenaria en la que sería debatida si finalmente se incorpora al orden del día. «También hemos solicitado un Pleno Extraordinario para debatir esta posible moción de censura», asegura Álvarez. Explica que, aunque no han contactado con las demás formaciones para solicitar apoyo a la moción, sí cuentan con un candidato a alcalde: Saúl Fernández, cabeza de lista de la formación.

Por su parte, el edil de Foro, Miguel Ángel Fernández, duda que esa presunta moción de censura salga adelante. «Es una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza, porque no se ha presentado una moción con las firmas de los concejales que la suscriben ni hay un alcalde propuesto», afirma. Ángel Álvarez, concejal de IU, afirma que hasta el momento, lo único que existe «es una presunta moción que el Partido Comunista registró para que sea llevada a Pleno» y añade que desconoce si finalmente será discutida. Álvarez asegura que nadie «ha contactado con él buscando apoyos a moción de censura alguna».