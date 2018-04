«No permitiré que los ecologistas pongan palos en las ruedas del trail de Muniellos» Toño Rodríguez, Benigno Fernández Fano, Alberto Rodríguez, José Víctor Rodríguez y Antonio Justo. / B. G. H. El alcalde de Cangas del Narcea defiende el rigor de la organización y la compatibilidad de la conservación del medio y la actividad humana BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Jueves, 12 abril 2018, 00:06

La carrera de montaña 'Puerta de Muniellos' celebrará este fin de semana su séptima edición con «la satisfación del trabajo bien hecho», como afirmó ayer el director de la prueba, Alberto Rodríguez, en la presentación de la misma que tuvo lugar en el Parador de Corias, en Cangas del Narcea. Al evento acudió el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, y el alcalde cangués, José Víctor Rodríguez, que pusieron en valor el esfuerzo de la organización para sacar adelante la prueba demostrando que es compatible la conservación del medio ambiente con la actividad humana. El regidor advirtió de que se enfrentará «a quienes quieran poner palos en las ruedas al trabajo que están haciendo en Moal. Nunca permitiré lecciones de los ecologistas de salón», dijo tras ensalzar el patrimonio natural de la localización de una prueba «ejemplar».

En la misma línea, Fernández Fano señaló que «algunos círculos y organizaciones tienen una visión del territorio muy alejada de la que mantiene la gente de Moal. No es bueno que no haya puntos de equilibrio. Se están saltando líneas que no deberían ser saltadas», criticó el viceconsejero, animando a Moal y a su movimiento asociativo a continuar «en la misma línea de trabajo».

La cita deportiva se desarrolla en el entorno del Parque Natural Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, convirtiéndose en una de las más esperadas por los corredores, que este año alcanzan los 700 inscritos, procedentes de 22 provincias españolas y llegados desde Francia y Luxemburgo. Esta edición, además contará con corredores de la talla de Pablo Villa, campeón de España de trail.

La 'Puerta de Muniellos' se abrirá el sábado con la carrera de 12 kilómetros y 1.300 metros de desnivel acumulado. El ascenso hasta el Mirador del Montecín supone uno de los grandes atractivos de este recorrido que arrancará en Moal a las 16.30 horas. Participarán 300 corredores. El domingo tendrá lugar la prueba reina en la que se medirán 400 participantes. Saldrán de la línea de meta a las 9 horas. Por delante, 32 kilómetros y 4.600 metros de desnivel acumulado. En esta edición se han incluido zonas de alta montaña, antiguos caminos de pastores o nuevas zonas de cresteo, que la han convertido en una prueba «muy técnica», explican.

«La prueba ha cambiado, pero permanece intacta la ilusión y las ganas de trabajar por el pueblo de Moal», concluyó el director de carrera.