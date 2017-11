Los perros se quedan sin San Roque Campo de San Roque en Tineo, con la señal que prohíbe la entrada de vehículos y animales. / D. S. FUENTE PSOE y PP rechazan la moción de Somos Tineo, que solicitaba el acceso de mascotas a esta parcela durante los meses de invierno DAVID SUÁREZ FUENTE TINEO. Martes, 28 noviembre 2017, 00:21

El campo de San Roque de Tineo seguirá siendo una parcela prohibida para perros después de que PSOE y PP votaran en contra de la moción de Somos Tineo para que este espacio se abriera al uso de mascotas durante la época invernal, «tal y como se hace con las playas», explicó la edil de la formación morada, Adriana del Oso. La propuesta solo fue apoyada por Foro.

Dicha modificación obligaría a cambiar la actual ordenanza de tenencia de animales que, en opinión de IU, «no se está cumpliendo». Lo dice su portavoz, Eva Fernández, en relación a que «no se recogen los excrementos de los canes». «Nos falta civismo», señaló, aunque sí ve necesaria «una zona verde para mascotas».

Por su parte, el alcalde, el socialista José Ramón Feito, cree que abrir el campo de San Roque a las mascotas «generaría el mismo problema que existe en la villa», en referencia a que gran parte de los propietarios de mascotas no recogen las deposiciones de sus perros. Dicha situación ha obligado al regidor a pedir a la Policía Local más vigilancia, «ya que genera molestias entre los vecinos» y debería generar sanciones, aunque «creo que nunca se ha puesto ninguna», reconoció Feito.

Los populares, por su parte, no creen conveniente que «el prao más emblemático del concejo esté habilitado para perros». Así lo indicó la edil Montse Fernández, quien entiende que «hay otros espacios que se podrían acondicionar». La concejala afirma que si se permitiese el acceso de mascotas «no se garantizaría que el espacio estuviese limpio».

Adriana del Oso no lo comparte y ve necesario abrir el campo de San Roque para que los perros tengan un espacio donde correr. Argumenta que los excrementos de los animales no serían un problema, pues la ordenanza local prevé sanciones para los dueños que no las recojan.

La villa de Tineo no dispone de zonas verdes para sus mascotas. «Tan solo un pequeño pipican de un metro cuadrado con arena llena de hierbas», criticó Del Oso.

Discrepa de su opinión el primer edil, quien asegura que la villa de Tineo está rodeada de zonas verdes y «cada animal tiene que estar en su entorno», recordando que el Ayuntamiento tiene firmado un convenio con la protectora Huellas Unidas de Tineo, a la que aporta 3.000 euros al año.

La presidenta de la protectora, Mercedes Santiago, se mostró molesta ante este rechazo del Pleno, ya que el uso del campo de San Roque «se podría utilizar tanto por los perros como por las personas». De llevarse a cabo, «se podría habilitar un trozo del campo para pasear con perros». La presidenta coincidió con el alcalde en la necesidad de sancionar a quien no recoja las deposiciones.

Este espacio ubicado junto a la capilla de San Roque se utiliza para tomar el sol en verano, realizar pruebas deportivas, así como las fiestas de San Roque, un espacio en el que «no te permiten estar con el perro y que perjudica al local de hostelería», dijo la edil de Somos quien asegura que «la Policía Local ya ha llamado la atención a propietarios que se encontraban en la terraza del establecimiento con su perro».