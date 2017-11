Piden año y medio de cárcel por dar uso residencial a una cabaña de Arroxo, en Salas El acusado realizó obras y modificó la volumetría cuando solo contaba con un permiso para retejar la construcción D. S. FUENTE ARROXO (SALAS). Miércoles, 22 noviembre 2017, 04:21

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un año y medio de prisión para un vecino de Salas acusado de ampliar una cabaña y dotarla de uso residencial a pesar de estar situada en un terreno catalogado como no urbanizable de especial protección en Arroxo, en el concejo de Salas.

El ministerio pide además la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa de 6.480 euros, a razón de 18 euros diarios durante doce meses. Además, solicita que se ordene al acusado la demolición íntegra del inmueble y a la adecuación a la legalidad urbanística, debiendo de presentar en el plazo de un mes el proyecto ante la administración local y realizar la obra correspondiente antes de seis meses.

Las obras 'ilegales' se realizaron en 2010, con motivo de retejar una cabaña situada en suelo no urbanizable. Una actuación que contaba con un presupuesto de 700 euros, realizando, según la Fiscalía, «una intervención general con cambio de uso y aumento de volumetría que ascendieron por parte del acusado a 18.691,20 euros».

Ante esta situación, la Fiscalía entiende que «estos trabajos se llevados a cabo sin previa petición de licencia para ello y que, aún de haberla solicitado, no se habrían podido otorgar al ser dichas construcciones y edificación ilegalizables». Y es que la finca sobre la que se ubica el inmueble está calificada como suelo no urbanizable de especial protección, dado que se sitúa colindante al río Narcea y a la cuenca fluvial del mismo. No obstante, el acusado realizó obras que dotaron de servicios residenciales a la cabaña, tales como la instalación de una fosa séptica, cocina, enseres y camas en altillo sobre planta baja y preinstalación eléctrica, de fontanería y televisión.

El juicio se desarrollará en la jornada de hoy a partir de las 9.30 horas en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo.