«Planté berzas para reivindicar que se arregle la carretera» Fernando Álvarez, 'Cañon', planta la berza en uno de los baches. / B.G.H. Fernando Álvarez, vecino de Villatresmil, es el autor de esta vistosa protesta, por la que le preguntan hasta desde Sevilla. «No quiero esconderme, soy el responsable», confiesa BELÉN G. HIDALGO TINEO. Lunes, 7 mayo 2018, 04:14

«Los baches en la carretera AS-359 se conocen hasta en Sevilla. No paro de recibir llamadas de todos los sitios desde que las fotos salieron en la prensa». Son las palabras de Fernando Álvarez, vecino de Villatresmil, en Tineo. Es el autor de esta curiosa protesta que, según dice, «me ha desbordado». Utiliza esta carretera casi a diario y cuenta que «me dejaba las ruedas en cada socavón». Por este motivo, quiso llamar la atención sobre el mal estado de la calzada, que une su concejo con el municipio vecino, Valdés. El pasado martes por la tarde, «una vez que finalizó la feria de ganado de Tineo, que para este concejo es la gallina de los huevos de oro» llevó a cabo una acción que, confiesa, «había premeditado antes».

Cogió su herramienta y plantó varias berzas en los socavones de la calzada. «Lo tenía pensado desde hace un mes pero no quería que la gente pensase que mi intención era boicotear el certamen. Quería reivindicar la reforma que necesita la carretera sin molestar a nadie», aclara. Fernando Álvarez, popularmente conocido como 'Cañón', se decantó por las berzas porque «es una planta muy característica de Asturias y lo mismo sirve para un buen potaje que para reivindicar una obra».

Antecedentes

Álvarez comenta que no es la primera vez que inicia una acción reivindicativa para reclamar el arreglo de esta vía. La primera vez que lo hizo fue hace 15 años, pero los tiempos, apunta, «han cambiado. Nadie me puede decir que por plantar unas berzas pueda haber un accidente. Puede ser un precedente para más gente. Se hacen manifestaciones, se cortan carreteras, se queman contenedores... pero hay que respetar a los demás. Hay una raya que no se puede pasar», advierte.

'Cañón' quiere dejar claro que no tiene nada en contra de ningún político, pero exige al Principado que se haga responsable. «Quizás sea verdad que no hay dinero, pero lo cierto es que «tienen Asturias de pena, abandonada. No es esta carretera nada más. No quiero esconderme. Me hago responsable de lo que hice. Si tengo que ir a la cárcel para que mejoren la carretera, habré cumplido con el objetivo de esta protesta», advierte sin temor a las consecuencias.