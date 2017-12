Presentan 900 firmas para que haya un pediatra todos los días en Cudillero Mariví Álvarez, edil de Servicios Sociales, con las firmas. / E. C. Presta servicio los lunes, miércoles y viernes dos horas, por lo que si los niños enferman fuera del horario, los padres tienen que llevarlos a Avilés DAVID SUÁREZ FUENTE CUDILLERO. Sábado, 23 diciembre 2017, 01:26

El Ayuntamiento de Cudillero ha presentado ante la Consejería de Sanidad 900 firmas para reclamar la atención pediátrica diaria en el concejo de Cudillero. Los vecinos piden que durante al menos cinco días a la semana puedan contar con un pediatra en el concejo y no durante dos horas los lunes, miércoles y viernes, como viene ocurriendo en la actualidad. Si los niños enferman fuera de ese horario, los padres se ven obligados a trasladarse hasta el Hospital San Agustín de Avilés para ser atendidos por el especialista o si no, acudir al médico de familia para que los explore, una situación que no convence a los progenitores.

El equipo de gobierno propone que el pediatra acuda tres días al centro de salud de Cudillero y el resto del tiempo preste servicio en el consultorio de Oviñana. «Es un consultorio nuevo con amplio aparcamiento», explica la concejal Mariví Álvarez, quien cree que esta opción sería una buena solución para tener todos los días un especialista de pediatría en el municipio.

Añade que, además, «en muchas ocasiones, el médico está saturado y no da hora porque tienen todas las citas completas». La edil asegura que las seis horas semanales de trabajo del pediatra en el concejo «no son suficientes», ya que el padrón cuenta con un total de quinientos niños, lo que obliga a esperar varios días para que los menores enfermos sean atendidos. «Por eso, las familias optan por irse a Avilés», subraya.

Concejos iguales en derechos

El gobierno popular ha mantenido una reunión con el equipo de la consejería, en la que la directora de Planificación, María Concepción Saavedra, «nos dice que lo va a estudiar, pero no hace nada», criticó Álvarez.

La edil reclamó una política en la que «nuestros niños sean iguales que los de otros concejos de similares características, como Salas o Nava». Álvarez cree que los novecientos ciudadanos que piden un pediatra a diario en Cudillero dejan claro que apoyan la reclamación que ha hecho la edil pixueta.