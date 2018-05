El Principado reparará con carácter de emergencia el espigón de Navia El espigón que separa la ría de la playa naviega, destrozado. / D. S. F. El proyecto, en fase de redacción, rondará el millón de euros, y mejorará el dique con una protección frontal DAVID SUÁREZ FUENTE NAVIA. Jueves, 10 mayo 2018, 00:24

El Principado sacará a licitación «con carácter de emergencia» las obras del espigón de la ría de Navia, según anunció ayer el alcalde de Navia, el socialista Ignacio García Palacios. La urgencia de esta contratación servirá, dijo, para agilizar la ejecución de los trabajos y para acortar los plazos de las obras que, en un principio, habían sido adjudicadas a Obras Generales del Norte, por importe de 344.426,16 euros. Sin embargo, el fuerte temporal del pasado mes de marzo destrozó otra zona del espigón y este nuevo invite obligó a Puertos del Estado a rescindir el contrato y redactar un nuevo proyecto de mayor envergadura. Según el alcalde naviego, ahora la actuación «rondará el millón de euros»..

El proyecto, que se encuentra ya en fase de redacción tal y como afirmó el primer edil, no solo reparará la infraestructura sino que el dique «podría verse ampliada en 20 ó 30 metros». Ignacio García también explicó que con esta actuación se pretende reforzar el dique, mediante la creación de una zona de protección, con el objetivo de evitar que el mal golpee directamente al espigón. Además los técnicos están valorando la forma de fijación «para que aguante las embestidas del mar».

No se trata de una obra sencilla. Según el regidor, «existen problemas para encontrar un buen firme en la zona. Esta infraestructura no podrá alargarse mucho más ya que, de hacerlo, la villa corre el riesgo de inundarse», reconoció. Además, el alcalde pretenden que con este proyecto se pueda evitar el problema de la escasez de arena que sufre la playa naviega. Respecto a los plazos de ejecución, el regidor evitó dar fechas pero confió en que al tramitarse con carácter de urgencia puedan resolverse en poco tiempo. En este sentido, puso de ejemplo las obras del dique oeste de Puerto de Vega que también se licitaron con urgencia y «estaban listas en mes y medio». No obstante, reconoció que «esta obra es más compleja».

El primer edil de Navia comentó también que la próxima semana está previsto iniciar las obras de colocación de la pasarela del paseo, que permitirá finalizar con la obra de regeneración de La Poza.

Por otra parte, el Principado comenzó ya con la instalación de los pantalanes en el puerto de Viavélez. Los trabajos arrancaron con la construcción de los pilotes en la dársena exterior, donde se ubicarán las 54 plazas de amarre. Está previsto que la obra, adjudicada en 242.805,17 euros, esté terminada antes de que finalice junio.