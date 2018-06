El Príncipe de Asturias Ginés Morata reclama más inversión en investigación El biólogo, Ginés Morata. / B. G. H. El biólogo afirma que las partidas presupuestarias son «un desastre» y critica que «es una situación muy grave que estamos pagando todos» BELÉN G. HIDALGO LUARCA (VALDÉS). Martes, 5 junio 2018, 00:18

Los alumnos del IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca recibieron ayer al doctor en Biología y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2007, Ginés Morata, dentro del proyecto dirigido por el grupo de la biblioteca para homenajear al Nobel luarqués, Severo Ochoa, en el vigésimo quinto aniversario de su muerte. En este marco, el científico explicó su trabajo a los estudiantes de Valdés y aprovechó el acto para reclamar más inversión para la investigación en España. En este sentido, se mostró especialmente crítico con las partidas presupuestarias del Gobierno para este campo e incluso las llegó a calificar de ser «un desastre». «Se está financiando muchísimo menos de lo que se debería. En los últimos quince años ha habido una reducción en la inversión aproximadamente del 30%. Es una situación muy grave que estamos pagando todos», lamentó Morata.

Fuga de talentos

El biólogo almeriense afirmó que los científicos españoles están muy bien valorados en el extranjero: «no somos inferiores a nadie». Y destacó su capacidad de trabajo y de creación. «Estamos formando científicos muy buenos que se van al extranjero y que luego no pueden regresar a España porque no hay plaza. Su producción se va a Inglaterra y a Estados Unidos. En cierto modo, estamos financiando la ciencia americana», criticó el premio Príncipe de Asturias, tras indicar que le consta que «estarían encantados de regresar a su tierra para continuar con su trabajo».

Morata señaló la importancia de legar una tradición científica y técnica a las futuras generaciones al encontrarse la sociedad inmersa en un siglo fundamentalmente tecnológico, en el que la ciencia y la tecnología están llamadas a desempeñar un papel vital para el desarrollo económico. «El país que no desarrolle esta tradición será un país secundario. Necesitamos políticos que entiendan que la ciencia es un valor social y económico. La clase política española no es consciente del poder de la ciencia y hasta que esto no penetre entre los dirigentes, seguiremos así», manifestó el biólogo.

En su visita al centro educativo valdesano pronunció una conferencia en la que desgranó a los alumnos los retos a los que se enfrenta la biología molecular en pleno siglo XXI. El genoma humano, las mutaciones genéticas, los transgénicos o cómo aumentar la vida fueron algunos de los temas que abordó el biólogo almeriense durante su charla.

Ochoa, un científico sencillo

Ginés Morata puso broche de oro a su intervención recordando la figura de Severo Ochoa, y lo hizo en presencia de la sobrina nieta del Nobel luarqués, Carmen Fernández Lavandera, con quien intercambió momentos vividos con Ochoa. Morata confesó que su mujer fue la secretaria particular del científico durante 18 años y destacó la sencillez y modestia del Nobel. «Tenía una máquina de escribir que no funcionaba muy bien y pudiendo exigir la mejor del mundo, pidió que se la arreglasen. No era un hombre arrogante», relató apuntando la extraordinaria educación con la que siempre se dirigía a los demás.

Otra de las anécdotas que rememoró Morata para dar fe de la humildad de Severo Ochoa fue la misiva enviada por éste al rey emérito Juan Carlos para declinar un título nobiliario. «A pesar de su enorme importancia como científico, en aspectos más generales de su vida, era una persona muy sencilla», concluyó.