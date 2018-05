«Me voy porque quiero que haya renovación y que entre gente nueva» El alcalde de Tapia de Casariego junto a la Casa de Cultura. / D. S. F. El regidor descarta que el PSOE puede llegar a la Alcaldía con el apoyo de Foro tras su marcha porque «le corresponde al PP seguir gobernando» Enrique Fernández Castelao Alcalde de Tapia DAVID SUÁREZ FUENTE TAPIA DE CASARIEGO. Viernes, 25 mayo 2018, 00:18

El alcalde tapiego del PP, Enrique Fernández (Taramundi, 1952) abandona la Alcaldía tras 35 años en política. Ayer presentó su renuncia con el objetivo de «renovar el partido». Lo hace sin tener quién va a ser su sucesor y deja abierta la posibilidad de que el PSOE puede gobernar con el apoyo de Foro y cambiar el color político del Consistorio.

-¿Por qué dimite?

-Que nadie le busque cinco pies al gato. Los motivos son los 35 años que llevo en política y si me dejo llevar otro poquito hasta el año que viene pues tendría que seguir. Uno tiene que poner coto a estas cosas en algún momento. Quiero que haya renovación en el partido y que entre gente nueva. Estoy muy visto.

-¿Quién le va a suceder?

-No lo sé, y aunque lo supiera, no lo diría porque habrá que hablarlo y asegurarlo. En su momento lo dirán los que queden, no es mi cometido.

-¿Tiene a alguien en mente?

-Todos tenemos a alguien, pero no procede que lo diga.

-Su marcha, ¿es una decisión consensuada con el partido (PP)?

-Es una decisión que tomé y que trasladé al partido. A mí no me dice nadie cuando tengo que irme, elegí este momento libremente y así lo hago, luego lo he comunicado a Mercedes Fernández y punto.

-¿Se mantendrá el pacto PP-Foro tras su marcha?

-Llevamos ya unos años juntos y no creo que haya problema para elegir sucesor. El PP tiene cinco concejales y le corresponde seguir gobernando el Ayuntamiento. Salvo que haya otra cosa, que yo no creo que la haya, porque no nos llevamos mal.

-Con su marcha, ¿podría haber un cambio de color político?

- Que el PSOE pueda gobernar con el apoyo de Foro está descartado.

-La Plataforma Oro No denunció al Ayuntamiento por haber alargado los permisos a la empresa minera Black Dragon. ¿Tiene algo que ver con su renuncia?

-No tiene nada que ver, en 2013 la empresa había pedido permiso para hacer diez prospecciones, pero solo hicieron cuatro o cinco, dejando la mitad sin hacer. Hace un año solicitaron poder continuar con los trabajos. Nosotros consultamos con la consejería, el asesor jurídico externo que tenemos y todos nos contestaron en la misma dirección, es decir, que al estar sin terminar podían seguir haciéndolos hasta concluir, que fue lo que hicieron.

-Se va usted a un año de las elecciones, ¿no es dejar a su partido a los pies de los caballos?

-Creo que no, el PP haciendo unos ajustes que tenemos que hacer, va a ser el ganador de las próximas elecciones municipales en Tapia.

-El concejal de Foro, Guzmán Fernández, anunció que si usted renunciaba a la Alcaldía, habría que renegociar las condiciones del pacto. ¿Debería ser así?

-Seguramente que sí, pero insisto en que yo con Guzmán no tuve ningún problema y no lo habrá ahora.

-¿Estaba su marcha pactada en el acuerdo de investidura?

-No. Llevo una temporada queriendo dejarlo, no puedo llegar al próximo año porque estaría condicionado para seguir y no quiero.

-¿Con qué proyecto se queda de su etapa como alcalde?

-Desde que yo empecé en la Alcaldía no hicimos grandes cosas, no tenemos ningún proyecto estrella. Hemos rebajado la deuda de los casi seis millones de euros a los dos. Ahora se aprobó en los presupuestos del Estado el saneamiento de Tapia y la construcción de dos rotondas.

-¿Qué hará ahora?

-Tengo una nieta que disfrutaré, quiero bajar de peso y salir a pescar.