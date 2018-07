Renuncia la concejala del PP de Vegadeo, Mónica Castillo

La edil del PP, Mónica Castillo, entregó ayer su acta de concejal de Vegadeo «por motivos únicamente personales». Castillo explicó que «mi cambio de residencia fue lo que me llevó a renunciar al acta en el Ayuntamiento. Se me hace muy cuesta arriba acudir a los Plenos y, al no estar a diario en Vegadeo, lo hace prácticamente imposible».

La concejala será sustituida por José López Gavín, al que la Mónica Castillo deseó «mucha suerte». Castillo se afilió al PP cuando cumplió la mayoría de edad. Como recordó, «ya fui en las listas con José Luis Prieto Bajo». Después fue concejal de Vegadeo hasta en cuatro legislaturas diferentes. «Deseo que al partido le vaya lo mejor posible. Tenemos cinco concejales y en Vegadeo existe mucha gente que nos apoya. Les animo a que no decaigan y mantengan la trayectoria», dijo.

Castillo afirmó que abandona la política «con la asignatura pendiente de no haber conseguido dinamizar más el sector turístico de Vegadeo, sobre todo, en el mundo rural».