Sanidad descarta iniciar las obras del centro de salud cangués en esta legislatura «Pensamos hacer el plan funcional y dejar licitada la redacción y la dirección de obras del proyecto», afirmó el consejero, Francisco del Busto BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Martes, 27 marzo 2018, 00:14

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, afirmó ayer en comisión parlamentaria que el compromiso con la construcción del nuevo centro de salud de Cangas del Narcea «está recogido en el Plan Especial para los concejos del suroccidente». Respondió así a la pregunta del diputado popular, Carlos José Suárez, sobre si los usuarios de Cangas del Narcea verían iniciadas las obras de este equipamiento este año. «En los próximos meses no se podrán empezar las obras. En esta legislatura pensamos hacer el plan funcional del centro y dejar licitada la redacción y la dirección de obras del proyecto arquitectónico», puntualizó Del Busto.

La respuesta del consejero fue recibida con cierto recelo por Suárez, quien trasladó al responsable regional la necesidad de contar con un presupuesto para la redacción del proyecto que, según dijo, no se contempló en el prorrogado ni en la ampliación de crédito. «Llevan once años prometiéndolo. Tenían el terreno y estaba todo previsto. Ahora ni siquieran saben dónde se construirá ni está previsto. La historia de este centro es un caricatura de tragedia, de un cuadro en blanco», criticó Suárez. Además, el popular instó al consejero a reconocer que «nunca pensaron en construirlo».

El consejero de Sanidad replicó que «desde hace tiempo, el compromiso con la Atención Primaria del Área sanitaria II ha sido y es incuestionable». Del Busto se refirió así a la puesta en marcha del teleictus y a la cesión, por parte del Ayuntamiento cangués, de una parte del colegio de Tebongo para la remodelación del centro periférico. Además, adelantó que se invertirán 300.000 euros en la remodelación de la fachada del centro de salud de Degaña y en la reforma de Tormaleo. Próximamente, adelantó, concluirán las actuaciones en el consultorio de Berducedo, en el concejo de Allande, que supusieron una inversión cercana a los 200.000 euros.

Menos suerte correrá el centro de salud de Tineo, donde el consejero de Sanidad explicó que no hay prevista ningún tipo de actuación integral en el inmueble. Respondió así a la pregunta formulada por el diputado popular, Matías Rodríguez Feito, sobre el inicio de las obras de adecuación y mejora del equipamiento. El titular de Sanidad explicó que no está dentro de la planificación de su departamento «porque no disponemos de ningún informe técnico que nos advierta de esta necesidad y tampoco existe un aumento de la presión de la actividad asistencial que nos obligue a ampliar el centro con nuevas dependencias», apuntó.

Del Busto recordó que, a finales de 2017, se realizó una obra para dotar al centro de salud de Tineo de una sala de espera en Urgencias. «Fue una demanda que planteó el alcalde de Tineo y que trasladó a la gerencia del Área sanitaria», indicó el consejero. También señaló que se están llevando a cabo labores de mantenimiento en diversas partes del edificio para poner fin a las goteras que se detectaron en el edificio a lo largo de este invierno.

Rodríguez Feito agradeció esta sala de espera, pero apuntó que «el problema no está del todo resuelto. El acceso al centro sigue cerrado», añadió el popular. La sala de espera se ubica entre dos puertas, pero la que comunica con el interior permanece cerrada imposibilitando la entrada a los aseos, por ejemplo. Además, rogó al consejero una solución para garantizar la consulta de pediatría de Navelgas.