Sanidad dota a Salas y Belmonte de una ambulancia dedicada solo a traslados La regidora, Rosa Rodríguez y el consejero de Sanidad, Francisco del Busto. / B. G. H. El nuevo vehículo comenzará a prestar servicio a partir del 1 de enero, según anunció el consejero de Sanidad BELÉN G. HIDALGO BELMONTE DE MIRANDA. Jueves, 21 diciembre 2017, 00:13

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, acudió ayer a Belmonte de Miranda para compartir con los vecinos sus inquietudes sobre el actual servicio sanitario en la región. Aprovechando su visita al concejo, el titular de Sanidad anunció que, a partir del próximo 1 de enero, Salas y Belmonte dispondrán de una ambulancia que se dedicará únicamente a los transportes programados de ambos concejos.

«Con esta nueva ambulancia se pretende reducir el tiempo de asistencia ante una urgencia», argumentó Del Busto. Hasta el momento, ambos concejos disponían de dos ambulancias que realizaban tanto el transporte programado como el de urgencias. «Había momentos puntuales en los que nos veíamos realmente apurados, al no disponer de ambulancia porque estaba con un traslado programado», explicó la regidora belmontina, Rosa Rodríguez.

Así, con este nuevo vehículo dedicado exclusivamente al transporte programado, Salas y Belmonte mantendrán sus ambulancias 24 horas para atender cualquier urgencia que pueda surgir en los respectivos concejos, pues quedan liberadas del transporte programado. «Sin duda, se trata de un refuerzo de un valor inestimable», afirmó la alcaldesa.

Además de la ambulancia, una de las demandas reiteradas por los belmontinos es reforzar la Atención Primaria en Pediatría. Una petición que, según informó el consejero, no se hará realidad ante la falta de pediatras que castiga no solo a Asturias, sino a toda España. Del Busto añadió que «de aquí al año 2025 probablemente la especialidad de Atención Primaria pediátrica desaparezca». Según el consejero, «se camina hacia el modelo del norte de Europa donde la pediatría es asumida por médicos generalistas». No obstante, señaló que el cupo de pediatría en Asturias está cubierto casi en su totalidad por especialistas. «Solo dos plazas son cubiertas por médicos generalistas», puntualizó.

Sobre las listas de espera en la región, el consejero se mostró optimista. «Sistemática y paulatinamente van bajando. Seguimos manteniendo el compromiso, a pesar de la falta de especialistas», dijo.

Respecto al nuevo centro de salud de Cangas del Narcea, reiteró que está en el Plan Especial del Suroccidente y añadió que su compromiso «es que a mediados o finales de 2018, iniciaremos el proyecto funcional y lo dejaremos encaminado», concluyó.