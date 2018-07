«Siempre hubo contaminación, pero nunca cerraron playas en Tapia» Varios usuarios toman el sol en la playa de Los Campos ayer por la mañana. / D. S. FUENTE Usuarios de Serantes y Los Campos achacan a las lluvias y a la modificación del cauce de un río los vertidos fecales. La alcaldesa anuncia una obra para cambiar ese curso DAVID SUÁREZ FUENTE TAPIA DE CASARIEGO. Domingo, 8 julio 2018, 01:24

Los usuarios de las playas de Tapia de Casariego, que se encuentran cerradas por contaminación fecal, Serantes y Los Campos, se mostraban ayer molestos al no poder bañarse. «Es una vergüenza», aseguraba el mierense Jesús Paredero. En la misma línea se expresaba Cristina Fernández, quien aseguró que en 31 años que lleva acudiendo a las playas de Tapia «esto nunca pasó», dijo. También decía que «siempre hubo contaminación, pero nunca cerraron la playa al baño». Esos problemas de contaminación los achacan los bañistas al cambio del curso del río en la desembocadura. «Antes iba más al oeste y ahora lo hace en una poza en el medio de la playa», concretó Fernández.

Además de este cambio del curso, también aluden las fuertes lluvias caídas. «El río arrastró todo lo que se encontró», añadía la alcaldesa, Ana Vigón, quien anunció que en Serantes «se realizará una obra para cambiar el curso del río». Lo de este fin de semana en las dos playas afectadas, defendió, «es un episodio puntual debido a las fuertes lluvias»

La regidora indicó que aunque ya cuenta con el permiso de Costas, es necesario otro especial de la Dirección General de Biodiversidad, al ser un espacio que forma parte de la Red Natura 2000.

Algunos de los usuarios se mostraban extrañados al ver la bandera roja con el agua en calma. «Me enteré de la contaminación porque pregunté a los socorristas», apuntaba Hilario Márquez. La situación, además, obligó a trasladar las clases de surf a otras playas del concejo como La Paloma o Peñarronda, donde la escuela Picante Surf, impartió ayer sus cursillos.

Los análisis, hoy

La prohibición de bañarse, tanto en Los Campos como en Serantes, no evitó que algunos usuarios entraran al agua, haciendo caso omiso de las advertencias del equipo de Salvamento. «El Ayuntamiento tiene la obligación de proteger la salud e informar. Yo entiendo que luego es una responsabilidad personal», puntualizó la alcaldesa. El Consistorio conocerá en la mañana de hoy el resultado de las analíticas de las muestras recogidas en la jornada de ayer y de el viernes.

«La contaminación siempre existió», dijo Javier Fernández Zurrón, quien asegura que no pasa nada por bañarse. «El agua está limpia, no se ve mierda», insistió. De la misma opinión era más gente. Como cuatro jóvenes que ayer se refrescaban en las duchas y contaban que «el viernes por la mañana nos bañamos y no nos pasó nada». El río Anguileiro, recordaron, «siempre está sucio». El Consistorio mantiene abierto al baño en la parte tapiega de Peña, La Paloma, Porcía y la piscina de agua salada de la cetárea. A este último lugar acudían varios usuarios de las playas de Tapia ayer, aunque algunos temían que pudiera estar afectada también debido a su cercanía con la playa de Los Campos.