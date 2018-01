«La Sociedad de Artesanos de Cangas tiene dinero para pagar tres Descargas» Juan Manuel Fernández, en la plaza del Ayuntamiento cangués, con la capilla del Carmen detrás. / B. G. H. «Las mujeres pueden tirar voladores pero no pueden ser socias de la entidad, ellas ya tienen otro colectivo paralelo. Así, cada uno en su sitio» Juan Manuel Fernández Presidente de la asociación Nuestra Señora del Carmen DAVID SUÁREZ FUENTE CANGAS DEL NARCEA. Domingo, 14 enero 2018, 01:00

Juan Manuel Fernández (Santirso, Cangas del Narcea, 1951) abandona la presidencia de la entidad después de ocho años al frente.

-En estos ocho años como presidente, ¿qué se lleva?

-Pues unos gratos recuerdos, siempre me gustó trabajar para el gremio, no he tenido ningún problema y voy a seguir trabajando con la junta directiva, aunque ya sin ser la cabeza visible como hasta ahora.

-Son los organizadores de la Descarga cada 16 de julio, ¿cómo han sido las de las últimas ediciones?

-Fueron muy guapas y estamos teniendo suerte, sobre todo con el tiempo, porque si hace mal tiempo no hay nada que hacer para que luzcan como tienen que hacerlo. En 2017, el espectáculo duró 6,33 minutos. Fue una de las mejores de mi etapa como presidente.

-¿Puede haber una Descarga con más pólvora?

-Con más pólvora ya no, es imposible porque puede ser contradictorio.

-¿En qué sentido?

-Puede reventar todo y 'amañar' una muy gorda. Estamos en el tope en el número de máquinas.

¿Y las tiradas a mano?

-A mano se puede aumentar lo que se quiera, pero en máquinas no.

-En la última edición, incrementaron la seguridad. ¿A qué se debe?

-Hay que colocar todas las máquinas en el prau guardando una distancia mínima con el público y las viviendas. Tuvimos que comprimir el espectáculo siguiendo todas las normativas pero, al final, entró todo.

-¿Cuántos socios tiene la Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen de Cangas del Narcea?

-Somos 2.653. Durante mi mandato sumamos 335 socios porque cuando entré en 2010 éramos 2.318.

-¿Cómo están las cuentas?

-Totalmente saneadas. Empezamos con 13.218,93 euros y ahora tenemos 123.853,31. En ocho años, hemos ahorrado 110.000 euros, a pesar de la crisis que hubo. Las cuentas están genial. En 2017, hubo un superávit de 17.545,31 euros, así que tenemos dinero para pagar tres Descargas.

-Deja la presidencia de los artesanos y ahora, ¿quién será el sustituto? ¿Ya tiene relevo?

-Creo que será Luis Tejón, nadie quiere figurar, pero sí que hay mucha gente dispuesta a trabajar por la sociedad.

-¿Conlleva muchos problemas estar al frente de la asociación?

-Yo tuve que ir a dos juicios a Oviedo por el tema del chico que se había matado la víspera de la Descarga en la peña La Esencia. Luego otro chico que había reclamado que una vara le había golpeado. Bueno...son trámites que hay que pasar.

-¿Qué requisitos piden para ser presidente?

-Hay que ser socio del colectivo y presentar 265 avales que representan el 10% de los socios.

-Las mujeres no forman parte de la entidad pero sí pueden tirar voladores en la Descarga, ¿no?.

-Sí, hay veintitantas tirando y otras muchas 'apurriando'. No pueden ser es socias de la sociedad pero participan en la Descarga desde hace años y no pagan ni un euro mientras que los socios sí tienen que pagar los voladores que disparan. Ellas tiran con ventaja.

-¿Hay polémica con esto?

-Sí porque la gente no lo entiende. Las mujeres pueden tirar voladores en la Descarga pero hay que hacerles un seguro y cumplir con unos requisitos. Sobre lo de ser socias, ellas ya tienen otro colectivo paralelo al nuestro, que es la de las Directoras del Carmen. Así, cada uno en su sitio.