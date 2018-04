La subasta del campanu cambia de lugar por las lluvias

Las lluvias no amainan y la fecha para la Feria del Salmón y la tan esperada subasta del campanu se aproxima. Ante esta realidad la organización del evento más esperado del año por los amantes de la pesca ha tenido que realizar una ligera modificación de última hora. Las carpas donde se desarrolla la subasta del campanu y se alojan los estands han sido reubicadas. «Las lluvias no cesan y se inunda el prau, por eso hemos sopesado trasladar las carpas y situarlas en la parte delantera del monasterio de Cornellana», explicó María Ángeles Fernández, edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salas. Una situación que no es nueva pero que este año ha sido más acuciante, por lo que han optado por solventar así la situación.

No obstante, este cambio de ubicación no altera ningún otro aspecto de la feria ni de la subasta. «El programa se mantiene tal cual. No hay ninguna modificación», aclaró Fernández. La aclamada subasta del campanu de Asturias, el primer salmón capturado en aguas regionales esta temporada, se enmarca dentro del programa de la vigésima edición de la Feria del Salmón, que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de abril.