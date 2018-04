«El suroccidente es la única comarca de Asturias sin un metro de autovía» El secretario general de CC OO en el suroccidente, Luis Santiago Martínez; el representante de Promiel, Luis Alfonso Pérez; el secretario general de UCA, José Ramón García Alba; y el alcalde de Tineo, José Ramón, ayer, en la comisión de la Junta General. / P. LORENZANA Sindicalistas y empresarios dan en la Junta su visión sobre el plan para impulsar la zona. Piden mejoras viarias para que se asienten empresas DAVID SUÁREZ FUENTE OVIEDO. Martes, 3 abril 2018, 00:05

Fueron los primeros citados en la Junta para dar su visión sobre el Plan del Suroccidente. El alcalde de Tineo, José Ramón Feito (PSOE); el secretario general de la Unión de Campesinos Asturianos (UCA), José Ramón García Alba; el secretario de la Unión Comarcal del Suroccidente, Luis Santiago Martínez, y el representante de Promiel (Asociación de Apicultores Profesionales), Luis Alfonso Pérez, comparecieron en la comisión de Presidencia y Participación Ciudadana para dar su opinión del documento elaborado por el Principado y que recoge 200 acciones para regenerar la zona. Además de ellos, había dieciséis personas citadas, que no acudieron a comparecer.

Y, opiniones particulares aparte, todos coincidieron en la necesidad de mejorar las comunicaciones por carretera. «Somos la única comarca de Asturias sin un metro de autovía», criticó el secretario comarcal de Comisiones Obreras.

En este capítulo, la autovía de La Espina centró las intervenciones. El alcalde de Tineo defendió que la llegada a su concejo «es prioritaria», mientras que el representante sindical considera «un grave error que continúe hacia Valdés. Tiene que ir hacia Ponferrada».

Insisten en la mejora viaria para lograr el asentamiento de empresas, para las que ahora «es muy costoso sacar su producto». En palabras de Luis Santiago Martínez, «veo muy difícil que la autovía llegue algún día al Suroccidente».

El primer edil tinetense -que acudió en representación de la Federación Asturiana de Concejos- fue el más esperanzado con este plan, «que recoge la mayoría de los planteamientos que hicimos desde los concejos».

Internet y ampliar la FP

Mucho más críticos se mostraron los demás. El secretario general de UCA afirmó que «es un plan muy bueno para encender la cocina», señalando que «se olvida del problema más importante del suroccidente: la despoblación». Y Luis Pérez, de Promiel, y Luis Santiago Martínez coincidieron en los generalista del planteamiento. «No recoge cuestiones concretas», dijo en sindicalista, mientras que el representante de los apicultores habló de que «incluye generalidades», aunque «pidió voluntad política y presupuestos para sacar el plan adelante».

Aun así, hubo peticiones coincidentes, como la mejora de las nuevas tecnologías para lograr el asentamiento de empresas. «Es necesaria una cobertura digna», dijo el primer edil tinetense. En este sentido, el representante de Comisiones Obreras puso sobre la mesa la posibilidad de crear un polígono agroalimentario, así como la mejora de la Formación Profesional, «que debe dar un giro», proponiendo nuevas enseñanzas dirigidas a la ganadería. Feito solicitó incentivos para que las compañías se ubiquen en la comarca y creen empleo, mientras que el portavoz de Promiel reivindicó medidas concretas para «poner en valor el producto».

También salió a colación el futuro del carbón en la comarca. Luis Santiago Martínez insistió en que «pasa por la investigación y la utilización del grafeno». Y el secretario de UCA aprovechó la ocasión para insistir en la «necesidad de controlar a los animales salvajes».

Llamada la orden

El diputado del Partido Popular, Matías Rodríguez Feito, interpeló a los comparecientes, una acción por la que la presidenta de la comisión, la socialista Nuria Devesa, le llamó al orden. El gesto no gustó al parlamentario popular. El encontronazo tuvo lugar cuando el diputado le preguntó al alcalde de Tineo su opinión acerca de que el ciclo de 0 a 3 años no se hubiese incluido en la red educativa pública. Matías Feito no estaba de acuerdo con su llamada de atención. «La presidenta siempre hace lo mismo, interrumpe en mi turno de preguntas», se quejó.

El debate continuará el próximo lunes, con la intervención de otros nuevos comparecientes para finalizar el 30 de abril con la intervención del Gobierno.

El Plan del Suroccidente prevé una inversión de 253 millones de euros en cinco concejos: Degaña, Ibias, Allande, Cangas del Narcea y Tineo.

Con esta premisa, los comparecientes recalcaron que lo importante es que «se haga y se acabe». Son palabras del sindicalista de Comisiones Obreras, quien considera que la programación «se va a dilatar en el tiempo».