Un ternero muerto por el ataque del lobo en Villanueva del Valledor Sábado, 14 abril 2018, 00:12

El ganadero Raúl López denuncia haber perdido un ternero por el ataque de un lobo en Villanueva del Valledor, en Allande. «No es un caso aislado. La semana pasada me mató seis cabras bermeyas», lamenta sin ocultar la rabia que siente. Asegura que la muerte del ternero no ha sido certificada como daño por fauna salvaje. «Me dijeron que no había sido el lobo. Los he visto a doscientos metros y hay rastros del animal», critica López.