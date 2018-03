Tineo aprueba el proyecto para reabrir el camino a Besapié, ahora sin acceso rodado

El Pleno de Tineo ha dado luz verde al proyecto que permitirá reabrir el camino a Besapié, cerrado por la comunidad del monte vecinal -en mano de La Cerezal- en agosto de 2016, cuando una sentencia confirmó su propiedad. «El próximo paso será pedir la urgente ocupación del suelo al Principado», según aclaró el regidor tinetense, José Ramón Feito. La aprobación definitiva del proyecto en el Pleno muncipal contó con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP, que optó por abstenerse, tal y como había adelantado antes.

Por unanimidad, fueron revocados los títulos de Hijos Adoptivos de Tineo a los generales Francisco Franco y Antonio Miranda y al teniente coronel, Antonio Gómez Iglesias. «Había un informe del técnico que realizó un estudio para cambiar el nombre de las calles que ya proponía revocar esos títulos. Simplemente, lo hacemos efectivo», aclaró el regidor.

Entre las propuestas que no prosperaron lasrelativas a los montes que fueron presentadas por el PP y Somos Tineo. «El Ayuntamiento no puede allanarse y tiene obligación de defenderse, no hacerlo sería prevaricar y, por ello, votamos en contra de la propuesta del PP. En cuanto a la de Somos Tineo, ya adelantamos que no se puede entregar a los vecinos el monte sin más, hay que estudiar cada caso», concluyó Feito.