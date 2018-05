El único concejal de Foro en Cangas del Narcea se pasa al grupo de no adscritos José María Álvarez Carro afirma que su decisión no obedece «a ningún tipo de presión del partido. No cuentan conmigo para nada. No existimos», dice BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Viernes, 11 mayo 2018, 00:20

El único concejal de Foro en el Consistorio cangués, José María Álvarez Carro, anunció ayer que presentaba su baja del partido liderado por Francisco Álvarez-Cascos. Una decisión que también secundó Concepción Lago, secretaria general de la anterior junta directiva de la formación junto a otros compañeros y, al menos, una docena de afiliados del municipio. A partir del anuncio de su renuncia, sospecha que hayan sido más los afiliados que dejaron el partido, sin poder concretar una cifra. La decisión, según explicó Álvarez Carro, estuvo motivada por la nula relación con el partido. «No tenía sentido continuar trabajando bajo las siglas de un partido al que has dejado de pertenecer. No te expulsan, pero no cuentan contigo para nada», apuntó el edil que ahora pasará al grupo de no adscritos.

Álvarez Carro negó que haya habido «presiones» para forzar esta decisión. «La realidad es que nosotros no existimos para Foro», criticó el edil, quien lamentó que fuese imposible un acercamiento con la nueva junta directiva local. «Hubo tiempo desde noviembre de 2016. Se pudieron hacer las cosas de otra manera, pero no voy a cargar tintas sobre lo que se pudo haber hecho y no hicieron», dijo.

Respecto a su cargo como concejal cangués, afirmó que va a continuar «trabajando y atendiendo a la gente que llegue con sus demandas y sus requerimientos para echar una mano o solucionar algún problema. Seguiré como hasta ahora». De cara al futuro, no dudó al afirmar que «si participo en una lista o en algún proyecto será como independiente. No estará bajo la bandera de ningún partido».