«Urge el dragado. Con el mal tiempo, los barcos corren peligro por las corrientes»

El patrón mayor de la cofradía Nuestra Señora del Rosario, Manuel Jesús Iglesias (Luarca, 1978) inicia el año haciendo balance del anterior y exponiendo las principales reivindicaciones de sector.

-¿Cómo fue la facturación de la cofradía el año pasado?

-Fue de 72.000 euros menos con respecto al ejercicio de 2016.

-¿A que achacan esta bajada?

-Más que nada al mal tiempo. Solamente de percebe facturamos 76.000 euros menos con respecto al año anterior. Se pescó menos merluza y obtuvimos 133.000 euros menos. En la pesca de la caballa, en cambio, obtuvimos más del doble de beneficio al pasar de los 308.000 euros en 2016 a 617.000 euros en 2017.

-¿Cómo afrontan 2018?

-Estamos comenzando mal el año. No en cuanto a capturas de pescado ya que, cuando salimos, pescamos bien, sino por el mal tiempo. Se augura una buena campaña de pulpo. Hay buenas capturas los días que podemos faenar y se vende a una media de 10,60 euros.

-¿Plantean adherirse al certificado de pescado sostenible (MSC)?

-No, porque en los precios no encontramos diferencia. Al contrario, estamos vendiendo mejor en Luarca que en las cofradías con la marca de calidad.

-¿A que se debe?

-No lo sabemos. Pero nos está yendo bien. De momento, no nos lo planteamos. Se hizo una consulta y los barcos que salen al pulpo no quieren adherirse a la marca. Se les consultó y rotundamente se negaron. No es solamente adherirse a la marca de calidad, todos los años tienes que pasar una auditoría y cumplir unos requisitos.

-¿Por qué el Principado no ha dragado el puerto de Luarca?

-No sabemos por qué. Nosotros enviamos más de cien escritos advirtiendo de que corremos riesgos si no se draga el puerto. Puede ocurrir un accidente. Las noticias que teníamos en marzo era que el primer puerto que se iba a dragar era éste y por aquí no pasaron. En reiteradas ocasiones mandamos escritos a Puertos y no tuvimos contestación.

-¿Por qué hace falta el dragado?

-Urge, porque, con el mal tiempo, los barcos corren peligro por las corrientes que se generan a la entrada del puerto. En esa zona se forma como un río y perjudica a los barcos de más tamaño. Precisamente, el otro día un barco se quedó sin cabo a causa de estas corrientes. Otras dos embarcaciones se tuvieron que quedar en el mar faenando para no correr riesgos.

Un pantalán

-¿ Tienen alguna otra demanda?

-Tenemos solicitado un pantalán para el atraque de las embarcaciones de tercera lista (esto es, para fines comerciales), al igual que lo hay en otros puertos de la región. Instalan pantalanes para los de séptima lista (embarcaciones de pesca deportiva sin ánimo de lucro) mientras que los de tercera estamos algo abandonados.

-Hace algo más de un año se implantaba la dirección única en El Faro. Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo lo valora?

-A todo se acostumbra uno. Sí es cierto que no tuvo buena acogida en el gremio de pescadores la dirección única, pero ahora nos hemos acostumbrado. A mí, personalmente me gustaría que El Faro estuviese como toda la vida, con doble sentido de circulación. Yo no me quiero meter en si es mejor o peor, pero entiendo que si lo hicieron así, será para mejorar el pueblo.

-¿Cómo es la relación de la cofradía con el Ayuntamiento?

-Es buena. El Ayuntamiento y la cofradía son dos entidades llamadas a tener buena relación siempre. Nosotros somos conscientes de que cuando necesitamos de la Corporación, ésta va a estar ahí.

-¿Qué opina de la vigilancia pesquera?

-Pedimos más vigilancia para controlar a los furtivos, aunque siempre que la pedimos parece que los palos los llevamos los que pertenecemos al sector. También queremos más medidas en cuanto a sanciones.

-¿Son insuficientes las multas?

-Si yo, como profesional, traigo un kilo más de percebe por cualquier circunstancia adversa, voy a tener más sanción que cualquier furtivo con treinta kilos. Y a los datos me remito, porque hace poco impusieron una sanción de 360 euros por capturar ilegalmente 33 kilos de percebe en Tapia de Casariego. Es una ridiculez, se debe vigilar más el furtivo y las descargas que hay de la séptima lista. Hay canoas que entran del mar con palés de bonitos y calamares y nadie mira para ellos.