Los usuarios de Feve piden «que no se deje morir el tren» en el occidente Simón Guardado y Tino Ron participaron en la concentración. / B. G. H. Denuncian el estado de abandono de las vías y apeaderos, la falta de mantenimiento en las máquinas y la supresión de servicios en la línea BELÉN G. HIDALGO LUARCA (VALDÉS). Lunes, 18 diciembre 2017, 00:54

«Porque el Norte también existe. Por nuestro tren». Así rezaba la pancarta que colgaba ayer en la plaza Alfonso X El Sabio de Luarca que fue escenario de las reivindicaciones de los usuarios del tren en el occidente asturiano, en concreto, de los pasajeros de la línea costera que une Ferrol con Gijón. La concentración, oganizada por la Asociación de Usuarios de Feve-Renfe, pretende hacer un frente común para reclamar la reactivación de este transporte. «No hay un servicio con horarios interesantes para los viajeros, tampoco es posible llegar a Oviedo para una visita médica antes de las 15.15 horas», criticó Javier Pérez, miembro de la organización.

En líneas generales, los usuarios denuncian el progresivo abandono de la línea. Criticaron que existen diferentes tramos de la vía donde las traviesas «están muy deterioradas». Pusieron como ejemplo el tramo entre Vegadeo y La Caridad. Según criticaron, la maleza cada vez gana más espacio en el recorrido ferroviario y, en algunos puntos, de no ser por el paso de los trenes, las malas hierbas a ambos lados de la vía «podrían llegar a unirse en el centro de la misma». «El resultado de todas estas deficiencias se traduce en que los trenes bajan la velocidad unos 20 kilómetros por hora para evitar descarrilar, prestando un servicio mucho más lento», afirmó Carlos Fernández Mayo, miembro del colectivo. «Es cierto que no la suprimen, pero la están dejando morir. Es un verdadero desastre», lamentó Javier Pérez, según quien «nos dicen que no hay demanda de viajeros, pero es imposible que la haya con esta calidad en el servicio».

Mantenimiento Los usuarios denuncian el «estado de abandono» de las vías y los apeaderos así como la falta de desbroces. Personal Critican la falta de interventores en los trenes e insisten en que hacen falta más maquinistas para atender mejor el servicio. Frecuencia Aseguran que resulta imposible llegar al centro de la región antes de las 15.15 horas por falta de trenes.

Además del deterioro de la infraestructura, que también se evidencia en los apeaderos, la asociación denunció también la falta de personal. Esta carencia, afirmaron, es evidente «desde los propios maquinistas hasta los interventores. Nos dicen que, según las encuestas, no hay viajeros, pero es imposible contabilizarlos sin interventor», apuntó Pérez. Esta carencia, desde su punto de vista, también repercute en la calidad del servicio ferroviario que se ofrece a la comarca occidental. «Al no haber interventor, el maquinista no sabe en qué parada se baja cada viajero y, por tanto, está obligado a parar en todas y el viaje se hace eterno», criticó.

En apoyo a las demandas de los usuarios participaron en la protesta, entre otros, el alcalde de Valdés, Simón Guardado; el presidente de la Asociación Más Luarca Valdés, Tino Ron, y el diputado de Podemos, Héctor Piernavieja. El regidor valdesano mostró así su apoyo en «todas aquellas inversiones que mejoren el futuro del Occidente».

Más inversión

Uno de los reproches de los manifestantes fue la ausencia de inversiones para los municipios de la comarca en el recién presentado Plan de Cercanías ferroviarias para Asturias que presentó en su reciente visita el ministro de Fomento y que prevé inversiones para la red ferroviaria por importe de 580,9 millones de euros hasta el año 2025.

El primer edil valdesano consideró que «hay que luchar por esta línea para que desde Fomento se aporten soluciones y siga funcionando, sobre todo, en la zona rural, que está abandonada». Más crítico con la falta de inversión en el occidente fue Tino Ron, quien calificó de «auténtica vergüenza» el plan, añadiendo que «las alas están dejadas de la mano de la Administración en favor de la zona central. Echo de menos una reivindicación más decidida por parte del Principado y de los ayuntamientos», dijo.