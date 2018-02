Los vecinos de Soto de Luiña, «hartos de que el agua salga color chocolate» Agua del grifo en un hotel de Soto de Luiña. / D. S. FUENTE El Ayuntamiento prevé incluir en el presupuesto 40.000 euros para instalar los filtros de arena en el sistema D. S. FUENTE SOTO DE LUIÑA. Martes, 6 febrero 2018, 04:51

Nada más despertarse ayer y abrir el grifo, los vecinos de Soto de Luiña se encontraron con que «el agua salía color chocolate». No es una situación nueva. «En cuanto caen cuatro gotas, nos sale turbia», declaró una vecina, mientras que José Rodríguez, residente en el pueblo y propietario de un hotel, señaló que están «hartos» y reclamó una solución. Los turistas «se quedan sorprendidos», ante el color del agua que «siempre tenemos que justificar», añadió.

Y es que el color marrón era tan llamativo en la jornada de ayer, que muchos vecinos se planteaban no utilizar el agua ni para labores de limpieza. Los residentes apuntaron que esta turbidez no tenía lugar cuando la gestión del agua la realizaban los vecinos. «El depósito no se limpia lo suficiente y no tiene filtros», comentó Rodríguez. Los escolares «tienen que llevar garrafas de agua al colegio», agregó la madre de un alumno, quien se quejó de que «no se pueden ni lavar los dientes con el agua del grifo». En la mayoría de las casas «se atascan los contadores» y incluso los grifos. «Ya tuve que cambiar uno que estaba lleno de tierra», declaró otro.

El alcalde, el popular Ignacio Escribano, asegura que en los presupuestos municipales de 2018, que está analizando el ministerio, se prevé una partida de 40.000 euros para instalar «decantadores de arena antes de la captación», con lo que según los técnicos «el problema quedará resuelto». Solución que «no la creemos hasta que la veamos», manifestó la presidenta de la asociación de vecinos El Carbayo de Soto de Luiña, Marisa de la Rúa. Por ese motivo, el colectivo vecinal mantendrá el próximo jueves una reunión con el gobierno local para «que resuelvan de una vez esta cuestión».

También sin televisión

A los problemas del agua se suma la falta de señal de televisión en todo el valle. «No entiendo cómo no nos dan solución», dijo De la Rúa, quien recuerda que «tenemos derecho a la información». En Soto de Luiña la señal de TDT «llega con deficiencias y cada vez que llueve se deja de ver», explicó una vecina quien recordó que «en Fin de Año nos quedamos sin ver las campanadas».

Por eso, en la reunión del jueves le recordarán al alcalde esta problemática que, aunque no sea de su competencia, «debe velar por los intereses de los vecinos», reclamo la presidenta del colectivo vecinal de Soto de Luiña.